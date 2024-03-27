快訊

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！12名受害者最新病況、4大可能致命原因、專家分析一次看

中職／台鋼一粒才藝兼備外語強 還接待外賓有如國慶禮賓小姐

聯合新聞網／ 綜合報導
螢螢、一粒、林浠及昆昆擔任接待外賓工作。wing stars IG
螢螢、一粒、林浠及昆昆擔任接待外賓工作。wing stars IG

最近爆紅的中華職棒台鋼雄鷹啦啦人氣女神一粒(趙宜莉)，不僅長相甜美且才藝兼備，日前集團所屬台灣職籃T1聯盟的台鋼獵鷹隊，於台南嘉南藥理大學紹宗體育館接待我國邦交國史瓦帝尼戴羅素 (Russell Dlamini)總理、夫人與隆寇凱拉(Lonkhokhela)親王等外賓，集團特別派出啦啦隊wing stars成員螢螢、一粒、林浠及昆昆擔任接待工作，穿起正式服裝，頗有國慶禮賓小姐等級。

在為台鋼雄鷹隊跳葉保弟應援曲爆紅後，一粒的背景也被討論，她畢業於輔仁大學雙主修織品系及法文系，多益還有960分的水準，可說具有很好的外語能力，被集團選為「禮賓小姐」自然不在話下。

台鋼獵鷹籃球隊是在21日，在王炯棻董事長、錢韋成總經理的帶領下，接待我國建交56年史瓦帝尼總理，並參觀球隊練球，並在看完球員練習後，換上運動服，在場上小試身手，展現投籃英姿；而擔任禮賓小姐的一粒等人也展現專業 盛情迎接，做到讓賓主盡歡。

螢螢、一粒、林浠及昆昆擔任接待外賓工作，並一起合照。台鋼獵鷹 IG
螢螢、一粒、林浠及昆昆擔任接待外賓工作，並一起合照。台鋼獵鷹 IG

螢螢、一粒、林浠及昆昆擔任接待外賓工作。wing stars IG
螢螢、一粒、林浠及昆昆擔任接待外賓工作。wing stars IG

在 Instagram 查看這則貼文

臺南台鋼獵鷹（@tainan_tsg_ghosthawks）分享的貼文

史瓦帝尼 職業 臺南 運動

相關新聞

中職／王柏融8保送寫熱身賽紀錄 第3安也出爐

台鋼雄鷹隊「大王」王柏融今天再次展現選球功力，面對富邦悍將隊首打席就四壞保送上壘，刷新中職官辦熱身賽最多四壞紀錄，6局上...

中職／宇宙邦！悍將熱身賽二連霸 申皓瑋傷退無大礙

富邦悍將隊今晚面對前任總教練率領的台鋼雄鷹隊，展現高效率得分，9支安打攻下9分，包含高國麟的一發2分砲，以9：1拿下勝利...

中職／一調度讓斗六變「粒寶樂園」 洪總：應觀眾要求

台鋼雄鷹隊23日在9局下派出葉保弟代打，隨著場邊響起應援曲，斗六棒球場瞬間化身「粒寶樂園」，總教練洪一中聊到當時的「神調...

中職／聽到栗山英樹來台 王柏融不意外：他說到做到

曾答應王柏融「一定到台灣找你」，栗山英樹兌現承諾將在4月5日參加台鋼雄鷹隊的主場開幕戰，王柏融對此暖心舉動一邊感動，一邊...

中職開季倒數／6隊迎新賽季 先發投手深度是最大考驗

中華職棒35年賽季將在30日開打，暌違15年再現6隊賽季，史無前例的單日三戰讓賽況更熱鬧精彩，經歷官辦熱身賽，各隊的強項...

中職開季倒數／引退潮襲來 舊6隊時代選手駛近終點站

新6隊時代到來，舊6隊時代告別，今年球季落幕後，是否還有經歷過新舊6隊時代的選手繼續打拚，只剩林智勝、王勝偉是最後希望所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。