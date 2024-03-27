中職／台鋼一粒才藝兼備外語強 還接待外賓有如國慶禮賓小姐

最近爆紅的中華職棒台鋼雄鷹啦啦人氣女神一粒(趙宜莉)，不僅長相甜美且才藝兼備，日前集團所屬台灣職籃T1聯盟的台鋼獵鷹隊，於台南嘉南藥理大學紹宗體育館接待我國邦交國史瓦帝尼戴羅素 (Russell Dlamini)總理、夫人與隆寇凱拉(Lonkhokhela)親王等外賓，集團特別派出啦啦隊wing stars成員螢螢、一粒、林浠及昆昆擔任接待工作，穿起正式服裝，頗有國慶禮賓小姐等級。

在為台鋼雄鷹隊跳葉保弟應援曲爆紅後，一粒的背景也被討論，她畢業於輔仁大學雙主修織品系及法文系，多益還有960分的水準，可說具有很好的外語能力，被集團選為「禮賓小姐」自然不在話下。

台鋼獵鷹籃球隊是在21日，在王炯棻董事長、錢韋成總經理的帶領下，接待我國建交56年史瓦帝尼總理，並參觀球隊練球，並在看完球員練習後，換上運動服，在場上小試身手，展現投籃英姿；而擔任禮賓小姐的一粒等人也展現專業 盛情迎接，做到讓賓主盡歡。

螢螢、一粒、林浠及昆昆擔任接待外賓工作，並一起合照。台鋼獵鷹 IG