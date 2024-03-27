快訊

敦品中學生集體鬧事！想「做1事」被阻狂怒吼、破壞 47警力急戒備

寶林茶室案2死「4人仍在ICU」 北市還原時序經過、病例徵狀一次看

寶林茶室案第二名66歲死者遺體暫冰存 檢察官相驗完畢明解剖

中職／悍將單局狂失10分被寫紀錄 鋒總點出原因

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中職富邦悍將總教練陳金鋒。中央社
中職富邦悍將總教練陳金鋒。中央社

富邦悍將隊昨天對中信兄弟隊單局狂失10分，成為官辦熱身賽有紀錄以來第3支單局失分達雙位數的球隊，總教練陳金鋒指出，該局投手保送多，加上對手擊球確實，因此造成大傷害。

富邦先發投手江國豪3.1局掉7分，接替的新秀投手黃保羅則是0局掉3分，陳金鋒表示，主要是投手群第4局被對手掌握到，也沒辦法控制好球，加上對方擊球做得不錯，「投手保送多，當然失分也多。」

不過對於江國豪、黃保羅的定位不會因此改變，陳金鋒表示，這就是一場比賽，經歷這個過程再去面對下一場，先發輪值預計會在球季開打前決定。

悍將目前官辦熱身賽6勝2敗1和，今天若贏球就可確定排名第1，陳金鋒認為，團隊整體表現都不錯，只要每個人能展現自己的優點，把優點集中，就對團隊有幫助，真要說的話，就是得點圈的攻擊可以更好。

悍將昨天賽前得點圈打擊率還超過3成，賽後下修到2成84，排名聯盟第4，第1名中信兄弟3成76、第2名樂天桃猿3成16、第3名統一獅2成87。

中信兄弟 陳金鋒 黃保羅

延伸閱讀

中職／范國宸右膝發炎有療程 守備需時間銜接比賽強度

中職／陳仕朋進入比賽狀態 鋒總苦惱4月初投手安排

中職／不只季前宇宙邦？葉總點出有了陳金鋒不一樣

中職／悍將4:3擊敗猿隊！洋投5局還剩9秒卻被抓超時 關鍵在壘包狀況

相關新聞

中職／一調度讓斗六變「粒寶樂園」 洪總：應觀眾要求

台鋼雄鷹隊23日在9局下派出葉保弟代打，隨著場邊響起應援曲，斗六棒球場瞬間化身「粒寶樂園」，總教練洪一中聊到當時的「神調...

中職開季倒數／6隊迎新賽季 先發投手深度是最大考驗

中華職棒35年賽季將在30日開打，暌違15年再現6隊賽季，史無前例的單日三戰讓賽況更熱鬧精彩，經歷官辦熱身賽，各隊的強項...

中職開季倒數／引退潮襲來 舊6隊時代選手駛近終點站

新6隊時代到來，舊6隊時代告別，今年球季落幕後，是否還有經歷過新舊6隊時代的選手繼續打拚，只剩林智勝、王勝偉是最後希望所...

中職開季倒數／細數本季重大投打紀錄 3大球星邁向里程碑

台北大巨蛋話題不斷，為中職新球季炒熱氣氛，今年也將出現不少重大投打紀錄，統一獅隊42歲老將「嘟嘟」潘威倫邁入生涯最後一季...

中職／悍將單局狂失10分被寫紀錄 鋒總點出原因

富邦悍將隊昨天對中信兄弟隊單局狂失10分，成為官辦熱身賽有紀錄以來第3支單局失分達雙位數的球隊，總教練陳金鋒指出，該局投...

中職／職棒重返六隊盛世 新軍台鋼受期待

本季中職看點遠超美韓日職！睽違15年，中職再度等來六隊盛世，新同學台鋼雄鷹帶著6名洋將、旅日球星王柏融，於6年5冠主帥洪一中率領下、登一軍舞台，是最大看點；接著是全新落成的台北大巨蛋共安排27戰，預期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。