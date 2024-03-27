中職／悍將單局狂失10分被寫紀錄 鋒總點出原因
富邦悍將隊昨天對中信兄弟隊單局狂失10分，成為官辦熱身賽有紀錄以來第3支單局失分達雙位數的球隊，總教練陳金鋒指出，該局投手保送多，加上對手擊球確實，因此造成大傷害。
富邦先發投手江國豪3.1局掉7分，接替的新秀投手黃保羅則是0局掉3分，陳金鋒表示，主要是投手群第4局被對手掌握到，也沒辦法控制好球，加上對方擊球做得不錯，「投手保送多，當然失分也多。」
不過對於江國豪、黃保羅的定位不會因此改變，陳金鋒表示，這就是一場比賽，經歷這個過程再去面對下一場，先發輪值預計會在球季開打前決定。
悍將目前官辦熱身賽6勝2敗1和，今天若贏球就可確定排名第1，陳金鋒認為，團隊整體表現都不錯，只要每個人能展現自己的優點，把優點集中，就對團隊有幫助，真要說的話，就是得點圈的攻擊可以更好。
悍將昨天賽前得點圈打擊率還超過3成，賽後下修到2成84，排名聯盟第4，第1名中信兄弟3成76、第2名樂天桃猿3成16、第3名統一獅2成87。
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