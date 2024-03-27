中職／李多慧見面會票房慘 球迷卻關注她在龍隊開幕戰亮相

韓籍啦啦隊女神李多慧因高超舞技和甜美親民形象，去年在台灣引發轟動。她日前宣布轉戰味全龍隊，3月30日將在大巨蛋迎來初登板，當天也會發表新歌，正式跨足歌壇。不過，她原定4月初在台北及高雄兩地舉辦個人粉絲見面會，結果票房慘澹，主辦單位宣布取消高雄場，並宣布加碼台北場的粉絲福利；然而她將正式穿著小龍女啦啦隊戰袍與林襄搭配亮相，卻是不少球迷關注焦點。

李多慧本季將轉戰味全龍啦啦隊「小龍女」，並擔任隊長。她原定要在3月30日發表新歌，4月3日在Backstage Live，隔天下午到台北Legacy MAX舉辦粉絲見面會，採全區站票。2880元VIP能優先入場，並與李多慧擊掌；一般票價則是1880元，不過門票開賣至今，售票系統各場次售票均很有多剩票。

主辦方「ULC Presents」近日宣布忍痛取消高雄場次見面會，「原先李多慧也希望不計成本在高雄舉辦見面會，能跟更多粉絲見面，在經紀公司努力安排下，整體時間人力都太過困難，希望各位粉絲能體諒這個決定。」

主辦方表示為補償高雄場退票粉絲，如果有意願到台北參加見面會，出示高雄場訂單畫面，可領取免費驚喜禮物一份。另外，台北場福利也升級，VIP改為1對1合照，入場者都能得到簽名海報，演出結束後VIP先在場內整隊，李多慧會在出口說再見。

消息曝光後，許多粉絲感到可惜，不過也有人批評，「補償方式能不能再好一點，當初選高雄場就是因為可以不用北上」、「希望高雄場可以改時間或是不要取消」、「為什麼高雄取消結果是台北福利變好，要催票房我不用車票錢嗎」。