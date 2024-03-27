中職／高宇杰熱身賽首安出爐鬆口氣 兄弟火力發揮勝悍將
中職中信兄弟打線火燙，陳子豪、黃韋盛都開轟，捕手高宇杰官辦熱身賽首安出爐鬆一口氣，兄弟終場以16比2擊敗富邦悍將，總教練平野惠一認為每個人理解角色、做好工作最重要。
今天兩隊在新莊棒球場交手，前3局都沒有拿下分數，兄弟4局上開啟一波攻勢，蘇緯達適時安打先馳得點，1人出局後王威晨「點」出內野安打，高宇杰敲出清壘二壘打、一棒3分，江坤宇二壘打添分，岳政華安打、黃韋盛、林書逸保送攻占滿壘，陳子豪滿貫砲，單局攻下10分、奠定勝基。
兄弟6局上靠著失誤、接連四壞保送，詹子賢安打再添2分，7局上再靠著失誤、保送、黃韋盛開轟，3分砲幫助球隊取得15比0領先。
8局上兄弟靠著接連四壞保送、江坤宇高飛犧牲打添分，悍將僅在8局下靠著蔣智賢適時二壘打追回2分，攻勢沒有延續吞敗。
兄弟隊先發洋投艾士特（Eric Stout）投4.2局僅被敲出2支安打，投出6次三振、2次保送，無失分奪下勝投，官辦熱身賽首場出賽表現不差；平野惠一表示，今天投得比之前二軍自辦賽好很多，感覺更接近一軍就有更想拚的感覺。
兄弟連2場官辦熱身賽得分都有雙位數，平野惠一表示，與其說狀況好不好，不如說每名球員都有自己的角色，確實理解、做好自己的工作最重要。
高宇杰今天賽前官辦熱身賽13打數無安打，今天敲出關鍵安打直呼：「終於出來了，有比較輕鬆一點」，但也不會有壓力，只是覺得有點久沒有打安打，上場就想辦法把球打強。
平野惠一談起高宇杰表現也特別提到，今年有新秀捕手徐博瑋加入競爭，隊內競爭對球員來說是好事；而高宇杰則表示明白教練團的安排，上場就是要輸贏，誰狀況好就是誰先上。
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