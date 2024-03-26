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中職／李多慧新曲率先曝光 網：有韓國女團實力
從樂天桃猿轉戰味全龍啦啦隊的韓籍舞者李多慧，近來為30日即將發表的新曲，不斷努力做宣傳，於今天她在個人YT頻道搶先曝光30秒影片，網友留言說，「真的有韓國女團實力。」
中華職棒味全龍隊於本周末進行輪幕戰，新加盟的李多慧不僅會出場亮相，同時30日當天中午也是她個人新曲發布的日子，她於今天在IG宣布倒數五天外，也於下午在個人YT頻道發表新曲片段，「要先嚐一嘗嗎？💙」，搭配舞者賣力演出，半小時內就吸引破5000次點閱。
網友留言說，「多慧好美，MV預告好讚」、「願祝多慧，能邁向國際巨星之路」、「多慧，可以啊，我驚嚇到了，好聽，舞蹈讚」。
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