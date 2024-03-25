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中職／林旺熙有優勢拚開季一軍 曾峻岳鼓勵要放得開

中央社／ 新北25日電
中職富邦悍將隊投手林旺熙。中央社
中職富邦悍將隊投手林旺熙。中央社

中職富邦悍將隊投手林旺熙有望開季一軍出發，投手教練郭勇志點出林旺熙有速度優勢，控球也有進步；林旺熙期待一軍出賽，但隊友曾峻岳看透他的緊張，也鼓勵他要更放得開。

林旺熙是悍將去年選秀第3輪選進的投手，目前還沒有一軍出賽，但官辦熱身賽今天賽前3戰後援4局無失分、有不錯表現；被問起是否有開季一軍機會，總教練陳金鋒表示，林旺熙有不錯的速度，透過熱身賽測試程度，但還是要跟投手教練開會討論，如果是可以有安穩表現的球員，當然很有機會。

郭勇志提到，林旺熙滿有機會開季一軍，球速是優勢，控球有比大學進步很多，但變化球的控制力還要修正一下；林旺熙大學時期就有破150公里的球速，但目前球速還沒有發揮，也期待他找回優勢。

教練團透過熱身賽測試，郭勇志表示，有一步一步讓林旺熙嘗試投跨局、情境處理等，都做得不錯，如果開季一軍應該也是放在中繼，但還是要看球隊狀況討論過後，把他放在最好的位置。

林旺熙在悍將開訓典禮菜鳥目標喊話時喊出要「幹掉曾峻岳」，被問起近況卻不好意思笑說張力不同、還是有點放不開，加上熱身賽開始動作有點跑掉，速度也受到影響。

隊友曾峻岳也有發現林旺熙場上放不開、綁手綁腳，鼓勵他說「如果熱身賽就放不開了，例行賽怎麼辦？」林旺熙也希望快點調整好心態、專注場上，從春訓開始就把目標放在開季一軍，現在離達成目標越來越近，抗壓性也要更好。

富邦悍將 曾峻岳 球速

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