快訊

新北驚傳命案！疑為女人爭風吃醋 47歲老闆持刀割頸殺死前員工

幸運兒僅花55元！大學超商開出千萬特別獎 校方急發文喊「快對發票」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／等29年終於用上！聯盟認了有這「神卡」大巨蛋首年看球不用錢

聯合新聞網／ 綜合報導

中華職棒於今天在官方臉書上傳一則貼文，表示曾在1995年舉辦「巨蛋尋巢」活動中得獎，並擁有憑證的民眾，確定今年中華職棒賽季在大巨蛋的所有比賽，將可免費進場。

中華職棒官方臉書在附上「巨蛋尋巢」照片中貼文中說，「資深球迷留言問：29年前的承諾算不算數？會長一看到這張神奇小卡馬上回說：當然算！」並標記「海枯石爛的愛情」、覺得酷，同時也貼上這張卡片反面的說明。

這是1995年，中華職棒聯盟宣推部與台北市體育會棒球委員會舉辦「巨蛋尋巢」的摸彩活動，其中有一個獎項是抽出100張巨蛋首年賽事的貴賓證。根據該證的使用須知表示，「本證為『巨蛋尋巢』活動之中獎憑証，憑此証可於台北巨蛋球場落成後，至中華職棒聯盟兌換正式証件壹張，用以免費入場觀賞於巨蛋球場舉行中華職棒例行賽第一年之所有賽程。」

如今透過蔡其昌會長確認過後，中華職聯盟承認其有效性，將可透過此卡片換每一場的入場門票。

相關新聞

中職／等29年終於用上！聯盟認了有這「神卡」大巨蛋首年看球不用錢

中華職棒於今天在官方臉書上傳一則貼文，表示曾在1995年舉辦「巨蛋尋巢」活動中得獎，並擁有憑證的民眾，確定今年中華職棒賽季在大巨蛋的所有比賽，將可免費進場。 中華職棒官方臉書在附上「巨蛋尋巢」照

中職／曾說一定到台灣找王柏融 栗山英樹真的要來了

台鋼雄鷹隊今年主場開幕戰將在4月5日澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊，在這場極具歷史意義隊史主場首戰，球團邀請栗山英樹、井端弘...

中職／陳鴻文熱身賽表現不佳 透露太早牛棚狀況拉太快

中職樂天桃猿投手陳鴻文近2場官辦熱身賽投0.2局挨2轟、狀況不理想，他透露因想好好備戰提早在去年12月開始牛棚，反而狀況...

日職／阪神虎被看好完成衛冕 軟銀、歐力士爭洋聯

新賽季日職季賽將於本月29日打響！本季有大量日職球星轉戰大聯盟，日職勢力版圖預期會大變動，央聯最受看好仍是衛冕軍阪神虎，洋聯較難論，帳面是軟銀鷹佔優，而非上季優勝歐力士。美職專欄則點出，新賽季還有許多

中職／雄鷹4月5日歷史性主場首戰 門票已賣破萬張

台鋼雄鷹隊今年迎戰隊史第一個一軍賽季，隊史主場首戰將於4月5日在澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊，3連戰展開主場開幕系列賽，今...

中職／「已婚男」身分迎接球季 曾峻岳22歲成人夫在藍圖裡

富邦悍將隊投手曾峻岳今年2月求婚成功，以「已婚男」的身分投入新球季，以22歲年紀走入婚姻，算是相當早婚，但曾峻岳說這個決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。