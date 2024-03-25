中職／等29年終於用上！聯盟認了有這「神卡」大巨蛋首年看球不用錢

中華職棒於今天在官方臉書上傳一則貼文，表示曾在1995年舉辦「巨蛋尋巢」活動中得獎，並擁有憑證的民眾，確定今年中華職棒賽季在大巨蛋的所有比賽，將可免費進場。

中華職棒官方臉書在附上「巨蛋尋巢」照片中貼文中說，「資深球迷留言問：29年前的承諾算不算數？會長一看到這張神奇小卡馬上回說：當然算！」並標記「海枯石爛的愛情」、覺得酷，同時也貼上這張卡片反面的說明。

這是1995年，中華職棒聯盟宣推部與台北市體育會棒球委員會舉辦「巨蛋尋巢」的摸彩活動，其中有一個獎項是抽出100張巨蛋首年賽事的貴賓證。根據該證的使用須知表示，「本證為『巨蛋尋巢』活動之中獎憑証，憑此証可於台北巨蛋球場落成後，至中華職棒聯盟兌換正式証件壹張，用以免費入場觀賞於巨蛋球場舉行中華職棒例行賽第一年之所有賽程。」

如今透過蔡其昌會長確認過後，中華職聯盟承認其有效性，將可透過此卡片換每一場的入場門票。