中職／「已婚男」身分迎接球季 曾峻岳22歲成人夫在藍圖裡

富邦悍將隊投手曾峻岳今年2月求婚成功，以「已婚男」的身分投入新球季，以22歲年紀走入婚姻，算是相當早婚，但曾峻岳說這個決定一直在自己的藍圖裡。

小倆口交往3年，曾峻岳的太太比他年長4歲，他坦言結婚的時間點有考慮到女方，「雖然對我來說是有點早，但她是剛好，這兩、三年陪伴我好的、不好的時候，一直都在旁邊鼓勵我。」

曾峻岳眼中的太太，個性獨立，讓身為職棒選手比較無法做到「陪伴」的他很放心，「這個決定，一直放在我的未來藍圖裡，早晚的事情，就順其自然，覺得時間到了就求婚。」他曾在去年季後行使旅外球員權利，曾峻岳說當時的計畫就是不論有沒有出國，都會在此時向女友求婚。

從情侶變夫妻，曾峻岳還沒感受到太大差別，「很像和男女朋友時差不多，比賽就照我自己的方式去走，她一樣在背後陪伴我，可能要等到有小孩後才會有多了一個責任的感覺吧。」

曾峻岳透露，岳父、岳母也很喜歡他，常常會看轉播關注他的比賽，前一次進場是在台北大巨蛋的官辦熱身賽，當時他只投1球收工；悍將今年5月也將有大巨蛋主場賽事，岳父、岳母也預計會進場關心女婿表現。