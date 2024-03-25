中職／「已婚男」身分迎接球季 曾峻岳22歲成人夫在藍圖裡
富邦悍將隊投手曾峻岳今年2月求婚成功，以「已婚男」的身分投入新球季，以22歲年紀走入婚姻，算是相當早婚，但曾峻岳說這個決定一直在自己的藍圖裡。
小倆口交往3年，曾峻岳的太太比他年長4歲，他坦言結婚的時間點有考慮到女方，「雖然對我來說是有點早，但她是剛好，這兩、三年陪伴我好的、不好的時候，一直都在旁邊鼓勵我。」
曾峻岳眼中的太太，個性獨立，讓身為職棒選手比較無法做到「陪伴」的他很放心，「這個決定，一直放在我的未來藍圖裡，早晚的事情，就順其自然，覺得時間到了就求婚。」他曾在去年季後行使旅外球員權利，曾峻岳說當時的計畫就是不論有沒有出國，都會在此時向女友求婚。
從情侶變夫妻，曾峻岳還沒感受到太大差別，「很像和男女朋友時差不多，比賽就照我自己的方式去走，她一樣在背後陪伴我，可能要等到有小孩後才會有多了一個責任的感覺吧。」
曾峻岳透露，岳父、岳母也很喜歡他，常常會看轉播關注他的比賽，前一次進場是在台北大巨蛋的官辦熱身賽，當時他只投1球收工；悍將今年5月也將有大巨蛋主場賽事，岳父、岳母也預計會進場關心女婿表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言