日職／阪神虎被看好完成衛冕 軟銀、歐力士爭洋聯

新賽季日職季賽將於本月29日打響！本季有大量日職球星轉戰大聯盟，日職勢力版圖預期會大變動，央聯最受看好仍是衛冕軍阪神虎，洋聯較難論，帳面是軟銀鷹佔優，而非上季優勝歐力士。美職專欄則點出，新賽季還有許多球星值得注意，包含央聯四天王的村上宗隆、岡本和真、牧秀悟，以及「令和怪物」佐佐木朗希、復活的森友哉。

新賽季賽程

日職新賽季將於本月29日開打，開幕系列賽的6隻主場球隊，包含讀賣巨人、養樂多、橫濱、東北樂天、千葉羅德以及歐力士，而本季交流戰（央聯洋聯跨聯盟系列戰）安排在5月28日到6月20日，明星賽將於7月23、24日開打。衛冕軍阪神虎按照慣例，開幕戰會在大阪京瓷巨蛋開戰，而傳統的高中棒球大戰「夏季甲子園」舉辦，阪神也會在8月移師到大阪。

本季有多名日職球星轉戰美職，包含歐力士王牌山本由伸、橫濱王牌今永昇太、東北樂天守護神松井裕樹、火腿投手上澤直之等好手，多名日職好手也轉隊，像是歐力士左投山崎福也、轉戰中日龍的老大哥中田翔，顯示日職勢力版圖或有大變化。

洋聯戰情撲朔

洋聯戰況撲朔迷離，帳面上看來是軟銀佔優，這隻灑大錢的強權在打擊面很強悍，但先發投手群是聯盟後段班，主戰先發是老將有原航平與和田毅，對比其他強隊、相對平庸，前主帥藤本調度備受詬病，也是去年軟銀關鍵賽軟手的原因之一；上賽季洋聯優勝的歐力士雖走了王牌山本、強投山崎福也，但仍有不少媒體看好其戰力，這兩強隊恰好包辦近7年的洋聯冠軍。

根據《外媒》報導，歐力士陣中有2名年輕強投準備接下山本的棒子，23歲左投宮城大彌去年投出王牌成績、連三年穩定吃下145局以上，尤其22歲的超級新人山下舜平大，去年拿下9勝3敗、防禦率1.61、每局被上壘率1.06，勇奪去年洋聯新人王，最快球速飆到160公里。其餘先發投手也都很亮眼，包含左投田嶋大樹及「新科育成之星」東晃平，歐力士養投手的能力不俗。

央聯普遍受到看好的仍是睽違38年奪冠的衛冕軍阪神虎，央聯休賽期動作頻頻的讀賣巨人被視為可能挑戰阪神霸業的球隊，巨人由名將阿部走馬上任當監督，投手部分選進評價甚高的西舘勇陽，牛棚補進泉圭輔、近藤大亮及馬場皐輔；阪神則專注於奪冠班底，僅在洋將補進美職資歷的強投蓋拉，目標穩定陣容再奪冠。

5日職關注球星

有了大谷、千賀等好手當範例，美職專欄點出值得關注的球員，央聯四天王的村上宗隆、岡本和真、牧秀悟上榜。24歲的「村神」村上是日職最年輕的三冠王球員，曾單季轟出56發全壘打，上季稍有下滑「僅」轟31發，他誓言總有一日會挑戰大聯盟，新賽季可望大反彈。岡本和真已經連6年轟出30發全壘打，而牧秀悟更是最被低估的好手，本壘板紀律超好的阿牧從菜鳥年就打出佳績，連年穩定的他是新世代重砲二壘手。<

另外是投手最大亮點「令和怪物」佐佐木朗希，今年才剛要滿23歲的朗希擁有一顆極速165公里的火球，但連4年未曾辦到單季雙位數勝投，讓他的續航力始終被畫上問號，但頂級的球速與指叉球，讓美職球探期待他旅美。

最後是大復活的捕手森友哉，這位前西武強打生涯有趣，從2017年以來強一年、弱一年，奇數年攻擊指數至少都超過0.89，偶數年低到0.7初，今年能否維持去年轉戰歐力士的佳績、突破偶數年問題值得關注。

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