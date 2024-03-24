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中職／前年觸身球造成耳石脫落症 張宥鈞目標悍將一軍

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
張宥鈞（中）力拚富邦將隊開季一軍名單。圖／富邦悍將隊提供
張宥鈞（中）力拚富邦將隊開季一軍名單。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊21歲外野手張宥鈞在二軍磨練3個球季，今年首次參加官辦熱身賽，今天對統一獅隊之戰以替補身分亮相，2打數1安打、被保送1次，8局下出現二壘打，熱身賽打擊率2成50，他說：「今年目標就是搶下開季一軍名單。」

中職新球季將於30日開打，悍將隔天作客台南球場，對統一獅隊展開首戰，張宥鈞強調，還不知結果如何，但會努力讓教練團看到表現。

張宥鈞是悍將在2021年選秀會第7輪指名選手，接下來3季在二軍出賽78場，今年終於等到首次官辦熱身賽機會，希望開創不一樣的球季。

張宥鈞前年在二軍比賽曾被頭部觸身球襲擊，造成耳石脫落症，導致頭部暈眩，被迫停賽長達兩個月的時間；他表示，身材瘦小一些，之前在二軍先把基礎打好，也勤做重量訓練，自己在外野區的定位就是助攻，希望幫助壘上隊友推進壘包。

悍將總教練陳金鋒認為，張宥鈞現在表現不錯，有守備也有腳程，打擊也不會差到那裡去。

張宥鈞說：「鋒總叫我要有信心，勇敢踏出去、別害怕，否則不會有第2步。」

中職 富邦悍將 統一獅

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