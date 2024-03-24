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中職／陳仕朋進入比賽狀態 鋒總苦惱4月初投手安排

中央社／ 新北24日電
中華職棒富邦悍將隊24日官辦熱身賽對戰統一獅隊，悍將投手陳仕朋先發登板。中央社
中華職棒富邦悍將隊24日官辦熱身賽對戰統一獅隊，悍將投手陳仕朋先發登板。中央社

中職富邦悍將4月初開始會遇到連3週5連戰的狀況，悍將總教練陳金鋒今天表示，到時要去思考投手安排。另外陳仕朋今天先發4.2局1分責失，陳金鋒認為他已進入比賽狀況。

悍將今天與統一獅隊在新莊棒球場交手的官辦熱身賽，悍將先發投手陳仕朋用81球投4.2局，被敲8支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉4分但受隊友失誤影響僅1分責失，最後悍將以5比4獲勝，第3任投手張瑞麟拿下勝投。

談到陳仕朋今天表現，悍將總教練陳金鋒表示，「還OK，投球方面有進入比賽狀況。」今天是陳仕朋在官辦熱身賽的最後一場出賽，被問到是否會投例行賽悍將的第一場先發，陳金鋒僅說：「還在安排，會給投手教練安排。」

陳金鋒今天受訪時談到悍將在開季後馬上會面臨到的挑戰，就是從4月的第1個星期開始，連3週都是5連戰，扣掉星期一休兵日就是15連戰。陳金鋒坦言，「4月對我們來講比賽比較密集，要去思考到時候的投手安排。」

至於悍將今天內野出現3次守備失誤，分別是一壘手高國麟、三壘手辛元旭、游擊手王勝偉，對此陳金鋒表示，「再繼續加油，失誤就再練習，多練、多比賽去改進。」

富邦悍將 陳仕朋 陳金鋒

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