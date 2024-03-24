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中職／季前宇宙邦延續熱度 范國宸深知真正挑戰倒數中
富邦悍將隊今天在新莊球場打完前5局落後兩分，6局下攻下3分逆轉戰局，范國宸稱職扮演4棒指定打擊，關鍵安打攻下兩分，成為致勝一擊，幫助悍將以5：4擊敗統一獅隊，他說：「春訓感覺不錯，希望延續下去。」
悍將在官辦熱身賽戰績5勝1和1敗，繼續排名第1，范國宸賽後被問到「季前宇宙邦」的問題，把這件事看得很平常。
他表示，熱身賽就是熱身賽，各隊都想調整出最佳陣容，再過幾天就要展開新球季，真正挑戰也要開始。
范國宸全場5打數2安打、攻下兩分打點，熱身賽打擊率4成44是全隊最高，儘管只有1支二壘打，其他都是短程一壘打，但他一點也不在意。
「能揮出安打就很開心。」范國宸說，中職投手愈來愈強，長打可遇不可求，只要能夠確實掌握擊球點，長打自然會出來。
談到今天適時一擊扳倒獅隊，他表示，中心棒次的機會很多，提高送回壘上跑者的次數，就是自己該有的責任。
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