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中職／「季前宇宙邦」又來了？鋒總強調新球季開打就知

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將棒球隊總教練陳金鋒。記者季相儒／攝影
富邦悍將棒球隊總教練陳金鋒。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊在官辦熱身賽前6戰打出4勝1和1敗，位居中職6隊榜首，面對31日展開的新球季首戰，新任總教練陳金鋒今天談到「季前宇宙邦」的問題，坦言沒有解決之道，等到例行賽開打就知道。

悍將過去4年有3年年度排名墊底，2020年和去年官辦熱身賽都是龍頭，結果例行賽都掉到最後一名，被球迷喻為「季前宇宙邦」；陳金鋒認為，這種問題沒有特殊解方，球隊在熱身賽表現不錯，繼續維持正常訓練，等到球季開打才知會有什麼結果。

中職新球季30日開打，隔天首次出現三地開打的場面，悍將不在新莊球場出賽，而是作客台南球場對決統一獅隊，新莊借給樂天桃猿隊擔任主場，迎戰台鋼雄鷹隊。

陳金鋒強調，各隊熱身賽都還在調整、測試階段，不一定是開季陣容，等到例行賽開打才是真正考驗，目前投打者狀況都不錯，4月前3周都是單周連打5天（周三到周日），如何安排先發投手輪值要多花一些心思。

悍將在熱身賽前6戰4勝分別擊敗獅隊、雄鷹、中信兄弟、猿隊，對味全龍隊1和1敗，除了20日在天母球場0：3不敵龍隊，另5場比賽一共攻下31分。

中職 樂天桃猿 陳金鋒

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