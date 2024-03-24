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日本春季甲子園連兩天因雨延賽 網友哀號

中央社／ 東京24日綜合外電報導
甲子園下雨，球隊在室內練習。
甲子園下雨，球隊在室內練習。

日本今年春季甲子園開幕後的首個週末日賽事全因雨順延，讓不少期待進場觀戰的網友紛紛透過社群平台哀號。由於賽程壓縮，原先安排的休息日被取消，冠軍戰暫訂3月31日登場。

日本日刊體育及時事通信社報導，第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場開幕後，沒想到昨天跟今天賽事都因雨順延，是繼2010年大會後時隔14年再度出現連續兩天賽事順延的情況。

不少網友透過社群媒體X平台發布「明明準備好了（要進場看比賽）」、「天氣狀況令人遺憾」、「平日要工作無法進球場，就等著週末日進場看球（卻碰到下雨）」等留言。

至於原訂今天出賽的6支隊伍，今天也都在甲子園球場內的室內練習場進行狀態調整。

日本航空高校石川陣中王牌投手蜂谷逞生無奈地說，「又下雨了，有點遺憾」；該校監督中村隆說，「我們無法戰勝天候，希望增加跑步練習給予身體刺激」。

今年冠軍戰原訂3月30日舉行，但受到昨天因雨延賽影響延到3月31日舉行，沒想到今天比賽再度因雨順延壓縮整個賽程，在3月31日冠軍戰時間不變的情況下，造成原本在四強賽隔天安排的休息日被取消，也就是說四強戰隔天就接著舉行冠軍戰。

棒球 甲子園 阪神

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