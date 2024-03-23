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中職／悍將4:3擊敗猿隊！洋投5局還剩9秒卻被抓超時 關鍵在壘包狀況

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投布藍登。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投布藍登。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在大本營新莊棒球場完成一場再見勝，申皓瑋9局下敲出再見兩分砲，在官辦熱身賽以4：3擊敗樂天桃猿隊，比賽中意外插曲是第5局本壘後方投球時鐘秒數顯示還有9秒，悍將洋投布藍登卻被抓超時，賽後解惑是因投手退板是否重計在壘上有人、無人有不同規定，總教練陳金鋒也說第一年運作，彼此都還在熟悉。

布藍登先發5局被敲6安打、失3分，首局前6打席就被敲出5安打，讓猿隊攻下3分大局，進入第2局後表現回穩，直到5局面對林立的打席，球數1好1壞時下一球被抓投球超時，轉播圖卡和現場計時畫面都顯示還剩9秒，因此讓布藍登相當不解，鋒總也上場了解狀況。

關鍵在於布藍登的退板動作，計時人員啟動重新計時，但現場裁判並未重計。究竟該不該重計？根據聯盟釋疑，壘上有人時退板重計，無人識則是秒數繼續跑，當時壘上無人，裁判抓超時無誤，錯的是按秒數的預備裁判。

陳金鋒賽後談到這個狀況也說還在了解，「我們自己也有問題，已經改了規則，趁現在熱身賽去了解，裁判也是第一次操作這個東西，大家互相了解。」

布藍登首局亂流，陳金鋒指出，他在第一局有些球角度沒那麼好，遭到連續安打，攻守交換時與投手教練修正後，後面幾局表現就好了很多。

富邦悍將隊洋投布藍登第5局被抓投球超時，現場計時畫面顯示時間還剩9秒，計時不同調的狀況，讓總教練陳金鋒出場了解。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投布藍登第5局被抓投球超時，現場計時畫面顯示時間還剩9秒，計時不同調的狀況，讓總教練陳金鋒出場了解。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投布藍登第5局被抓投球超時，現場計時畫面顯示時間還剩9秒。圖／截圖自CPBLTV
富邦悍將隊洋投布藍登第5局被抓投球超時，現場計時畫面顯示時間還剩9秒。圖／截圖自CPBLTV

富邦悍將 林立 樂天桃猿 陳金鋒

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