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中職／餅總點林佳緯補蘇智傑缺 勤練守備盼3外野都能勝任

中央社／ 台北23日電
統一獅外野手蘇智傑動刀開季缺席，總教練林岳平點名期待林佳緯補上戰力。中央社
統一獅外野手蘇智傑動刀開季缺席，總教練林岳平點名期待林佳緯補上戰力。中央社

統一獅外野手蘇智傑動刀開季缺席，總教練林岳平點名期待林佳緯補上戰力，林佳緯對守備有信心，盼外野3個位置不管在哪都能成戰力，也會把新人王當作目標。

中華職棒統一獅隊外野手蘇智傑手肘動刀最快上半季後半段才有機會歸隊，林岳平期待新秀林佳緯可以補上，也提到林佳緯守備沒有問題，只差打擊方面需要經驗累積。

林佳緯表示，守備一直是比較有信心的部分，只要照常發揮、不要出現離譜失誤就好，打擊還可以進步，還有很多不足的地方，包括力量和場上應變，透過官辦熱身賽多看多學，希望可以帶到之後正式例行賽。

林佳緯業餘時期多守中外野，但蘇智傑受傷後也有比較多場次守左外野，他表示練習時左、中、右也都有練習，希望把左、右外野守備練到跟中外野位置一樣，可以自然應對，不管放在哪個位置都可以成為戰力、讓教練團安心。

林佳緯去年季中選秀首輪被獅隊選進，去年季末就有一軍出賽，雖然場次不多，但他表示明顯感受到心理和身體的疲憊感，可能跟緊張的情緒有關，春訓時有增加重量訓練的量，也希望可以增重，讓體力的流失不要這麼快。

林佳緯和味全龍隊新秀劉俊緯是穀保家商青棒隊友，都是同一屆首輪指名，兩人今年都有機會拚開季一軍，林佳緯表示，會彼此關注，希望都能在一軍有好表現；至於新人王也算目標，有機會想辦法達成，但不要給自己太大壓力。

林佳緯 林岳平 蘇智傑

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