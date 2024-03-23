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中職／李多慧加盟 助龍隊開幕戰票房

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
味全龍大巨蛋開幕戰預售破2萬，將寫史上新高。報系資料照
味全龍大巨蛋開幕戰預售破2萬，將寫史上新高。報系資料照

中華職棒開幕戰將在3月30日於台北大巨蛋開打，衛冕軍味全龍隊前天全面開啟售票，預售票已突破2萬張，有望挑戰中職史上票房新紀錄，昨天又宣布韓籍啦啦隊女神李多慧重磅加盟，繼續催升人氣指數。

作為去年中職冠軍，龍隊開幕周30日、31日都選定台北大巨蛋作主場，分別迎戰樂天桃猿中信兄弟隊，味全龍領隊丁仲緯表示，開幕戰的預售票已經超過2萬張，31日的比賽也已經來到1萬多張。

中職歷屆開幕戰最多人數是2016年Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊的比賽，在桃園棒球場有19393人進場，龍隊預售票就已突破這個數字；而史上單場最多觀眾是2019年9月29日彭政閔引退賽，在台中洲際棒球場湧入20223人，有望挑戰此紀錄。

台北大巨蛋座位最高可達4萬人進場，不過龍隊目前僅使用部分區域，可售票數量約在2萬5000人左右，首日若完售也會考慮是否加開其他區域。

衛冕軍加上開幕戰就已經吸引不少球迷買票進場，昨天龍隊更公告歡迎韓籍啦啦隊女神李多慧加入「小龍女」，最快30日開幕戰就可看到她與與前樂天女孩林襄攜手共舞。

丁仲緯指出，天母球場不少來自美、日、韓的球迷，球團一直想要延攬不同國籍的啦啦隊成員，才有這次與李多慧的合作。

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