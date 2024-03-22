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中職／棒打黃衫兄弟 獅隊陳家兄弟5安打還有幸運本壘攻防

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊陳重羽單場3安打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳重羽單場3安打。圖／統一獅隊提供

0：3的落後，統一獅隊用一波4分大局扭轉局勢，終場以7：4擊敗中信兄弟隊，陳重羽單場3安，弟弟陳重廷則是雙安，第4局敲三壘打開路，歪打正著闖本壘成功為獅隊攻下第1分開啟4分大局。

獅隊由洋投羅昂先發，投3.1局被敲6安打、失3分（責失2分），第3局遭兄弟連續4支安打攻下3分。

兄弟先發投手徐基麟也撐不滿4局，投3.2局被敲6安打、失4分，亂流出現在4局上，陳重廷三壘打開局，潘傑楷打到投手方向的高彈跳球，徐基麟傳本壘，捕手林吳晉瑋先接到球但手套揮空，陳重廷閃過觸殺跑回第1分，後續仍是安打、保送連連，滿壘狀況下保送張偉聖送分，邱智呈安打再挹注2分打點，獅隊單局攻下4分，扭轉為4：3領先。

獅隊面對兄弟牛棚持續攻城掠地，第5局潘傑楷二壘打、陳重羽一壘打串聯追加分數，第6局首位打者張偉聖就敲二壘打，靠暴投進占三壘，再跑回獅隊第6分；9局上面對吳俊偉，陳重廷、許哲晏安打串聯再下一城。

潘傑楷 陳重廷

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