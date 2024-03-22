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中職／曾仁和2年約月薪站上57萬 嚴宏均「1割」獲加薪

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊投手曾仁和。本報資料照片
樂天桃猿隊投手曾仁和。本報資料照片

樂天桃猿隊完成全隊談薪，與投手黃子鵬、曾仁和簽下複數年合約，曾仁和今年月薪57萬元，捕手嚴宏鈞憑藉去年季末的關鍵演出，打擊率僅1成83的一年仍獲加薪。

猿隊在開訓日已公布第一階段談薪，今天公布第二波談薪結果，黃子鵬連3年投球局數都突破130局，也是近年唯一單季投球局數突破150局的本土投手，是球隊倚重的先發戰力，去年複數年合約到期後，再簽下一紙兩年合約，月薪從50萬元提升至66萬元。

曾仁和扮演可先發、可後援的戰力，多次在球隊需要他時挺身而出，獲得球隊肯定，簽下一紙兩年合約，今年月薪57萬元，超越同一年選秀第一指名入隊的陳冠宇，陳冠宇的「薪情」已在第一波公布，從去年70萬元減為56萬元。

嚴宏鈞去年打擊率僅1成83，但在球季尾聲表現優異，幫助球隊保住年度第三名闖入季後賽，獲得加薪1萬元，本季月薪為17萬元。外野手陳晨威去年以22次盜壘成功奪下聯盟盜壘王，並獲選外野金手套獎，今年月薪從33萬元調升至40萬元，漲幅為21%。

猿隊表示，已經完成本季全隊談薪，全猿備戰3月30日在台北大巨蛋的聯盟開幕戰、31日在新莊棒球場的主場開幕戰。此外，受邀春訓的蔡鎮宇與吳桀睿先前雙雙通過測試，未來吳桀睿將以二壘守備為主，強化樂天中線戰力。

嚴宏鈞 曾仁和 樂天桃猿

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