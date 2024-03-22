中職／4隊5位換乘洋投 對戰前東家添新賽季醍醐味

球季開打倒數一周，富邦悍將隊今天再宣布簽下第五位洋投是張熟面孔，去年樂天桃猿隊爭冠的X因子，左投道博格改名「道鉑戈」改當北方王者，這也是今年中職第5位轉隊洋投，讓新球季多了更多對戰前東家的戲碼。

道博格來台之初定位先發，去年季末成為猿隊牛棚的短期特效藥，從球季尾聲與中信兄弟隊的門票爭奪戰、季後挑戰賽面對統一獅隊，都靠他在後防的發揮強勢鎖住勝利，總冠軍賽前3場後援登板也都繳好投，卻在殊死戰的第7戰轉回先發投0.2局核爆5分，猿隊季後賽之旅堪稱成也道博格、敗也道博格。

道博格改名道鉑戈投效悍將，而今年已有多位洋投都是轉隊延續中職生涯，包括猿隊霸威斯、悍將戈威士、味全龍隊艾璞樂、台鋼雄鷹隊後勁，都已先穿過中職其他球隊戰袍，如今換支球隊再戰。

霸威斯過去以「邦威」之名在2020、21年效力悍將，兩個賽季共出賽19場，其中18場為先發登板，取得7勝5敗、防禦率2.76，一度在2022年重返大聯盟，陸續效力洋基、海盜，去年則在日本職棒樂天金鷲隊打拚。艾璞樂則是去年在悍將陣中，季中就在洋投輪替下放二軍期間選擇解約離隊，今年回歸中職轉戰龍隊。

後勁的「前身」是猿隊守護神豪勁，為2022年救援王得主，去年壓制力下滑，球季結束後未獲猿隊續約，3月初才確定加盟新軍雄鷹隊；戈威士則是曾效力統一獅隊兩季的克維斯，去年為獅隊貢獻21場出賽（19場先發）共110局，取得8勝5敗、防禦率3.11。

2024年中職各隊轉隊洋投