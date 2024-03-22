中職／悍將「戈字輩」洋將再+1 5號洋投是前猿隊道博格

富邦悍將隊持續為新球季積極佈局，今日宣布再簽下左投手Jake Dahlberg（中文暫譯：道鉑戈）。擁有中職經驗的道鉑戈今年改披悍將戰袍，已於今天上午抵達台灣向球隊報到，成為悍將本季第5位外籍戰力。

今年30歲的道鉑戈是一名左投手，2017在美國職棒聖路易紅雀隊展開職業生涯，並曾效力過舊金山巨人隊，最高層級至3A。2023年季中投入中華職棒，效力樂天桃猿隊，13場先發繳出6次優質先發，拿下6勝、防禦率3.31的好表現，季末轉任牛棚，在短局數中亦可發揮出良好的壓制力幫助球隊。

在左投道鉑戈正式加盟後，除了補強悍將洋投右傾特性外，加上可先發、可後援的特性，同時為投手調度規畫增加靈活度。悍將期待道鉑戈可延續過去經驗，以優異表現幫助球隊拿下勝利。