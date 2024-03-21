中職／被總統點名林智勝臉紅紅 曾錯過的接見有緣再見

2023年中職總冠軍味全龍隊今天獲得總統府接見，蔡英文總統、賴清德副總統致詞時都點名到林智勝，還被虧「臉紅了」，林智勝笑說，自己還是第一次穿職棒球衣來總統府，珍惜「有緣再見」。

林智勝過去效力的兩支隊伍都曾獲得總統接見，只不過Lamigo桃猿那兩年他已經轉批兄弟球衣，中信兄弟隊在2021年奪冠時林智勝雖是成員，但2022年獲接見，林智勝當時已是龍隊球員而未隨行，他說：「有緣就會再見，順其自然就好。」

今年是林智勝第一次穿上職棒球衣獲得總統接見，先前2013年經典賽是中華隊成員遇到馬英九，而2021年他也曾以原棒協理事長身分拜訪總統府。

蔡英文致詞時提到林智勝在國家隊的表現，以及300轟壯舉，讓林智勝瞬間臉紅，也被總統發現，林智勝說：「知道自己會被點名，但沒想到誇獎這麼多，受寵若驚。」

吉力吉撈．鞏冠也被蔡英文、賴清德重複點名，他沒有心理準備，只能靦腆一笑回應，「很害羞，第一次進來總統府，先前看其他球隊進來有點印象，很期待也很開心，沒想過可以見到總統本人。」

吉力吉撈也希望未來還有機會，「這樣的傳統很好，大家就會努力，想要進來總統府，這樣的機會一生可能也沒有很多次。」