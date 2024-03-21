快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

高雄遊覽車「削頭」釀死傷！ 負責人鞠躬道歉 懷疑超時原因是這個

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／被總統點名林智勝臉紅紅 曾錯過的接見有緣再見

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林智勝(右)與總教練葉君璋。味全龍提供
林智勝(右)與總教練葉君璋。味全龍提供

2023年中職總冠軍味全龍隊今天獲得總統府接見，蔡英文總統、賴清德副總統致詞時都點名到林智勝，還被虧「臉紅了」，林智勝笑說，自己還是第一次穿職棒球衣來總統府，珍惜「有緣再見」。

林智勝過去效力的兩支隊伍都曾獲得總統接見，只不過Lamigo桃猿那兩年他已經轉批兄弟球衣，中信兄弟隊在2021年奪冠時林智勝雖是成員，但2022年獲接見，林智勝當時已是龍隊球員而未隨行，他說：「有緣就會再見，順其自然就好。」

今年是林智勝第一次穿上職棒球衣獲得總統接見，先前2013年經典賽是中華隊成員遇到馬英九，而2021年他也曾以原棒協理事長身分拜訪總統府。

蔡英文致詞時提到林智勝在國家隊的表現，以及300轟壯舉，讓林智勝瞬間臉紅，也被總統發現，林智勝說：「知道自己會被點名，但沒想到誇獎這麼多，受寵若驚。」

吉力吉撈．鞏冠也被蔡英文、賴清德重複點名，他沒有心理準備，只能靦腆一笑回應，「很害羞，第一次進來總統府，先前看其他球隊進來有點印象，很期待也很開心，沒想過可以見到總統本人。」

吉力吉撈也希望未來還有機會，「這樣的傳統很好，大家就會努力，想要進來總統府，這樣的機會一生可能也沒有很多次。」

味全龍隊今天前進總統府會見蔡英文總統。
味全龍隊今天前進總統府會見蔡英文總統。

吉力吉撈 林智勝 棒球

延伸閱讀

韓國瑜29日院會請假赴中樞春祭 二度院長身分同框蔡英文

蔡英文745天不接受媒體提問 周萬來：馬英九較尊重民意

中職／賴清德也懂「小葉有料」 偷虧雙王牌：保持健康

中職／龍隊搶下蔡英文「最後一次」 葉總集齊總統拼圖

相關新聞

中職／龍隊搶下蔡英文「最後一次」 葉總集齊總統拼圖

味全龍隊去年奪得中職總冠軍，今天前進總統府，不少人都是第一次，這也是蔡英文總統任內最後一次接見中職冠軍隊，總教練葉君璋剛...

中職／終結悍將跨季7連不敗 王維中4局好投聯手完封

富邦悍將隊的熱身賽跨季7連不敗在今天終結，味全龍隊在天母主場靠著王維中先發4局無失分好投，與4名後援投手聯手演出完封，3...

中職／第10年了…伍鐸終於踏進總統府：備感榮幸

味全龍隊今天以總冠軍之姿造訪總統府，接受蔡英文總統接見，中職「長青樹」洋投伍鐸也到場參與，感慨地說：「到中職10年，終於...

中職／跳葉保弟應援曲爆紅IG破10萬粉 啦啦隊一粒：沒想過這麼快

台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」因外型神似黑嘉嘉，加上葉保弟的魔性應援舞蹈，近日成為球迷們關注焦點，賽季未開打個人IG粉絲就破10萬，堪稱今年目前為止，中職人氣最高的啦啦隊女孩。 一粒兩周前粉絲只有3

中職／林襄同場不合體 北環開工超嗨 蔣萬安：證明我忠實亘粉

台北市長蔣萬安今天上午出席北環段CF690Ｃ區段標開工動土典禮，主辦單位特別邀請林襄等味全龍應援啦啦隊表演，但兩人行程卻...

中職／被賴清德虧出賽率 徐若熙自嘲：限量的

中華職棒2023年總冠軍味全龍隊今天獲得總統接見，「龍之子」徐若熙不僅在總冠軍賽、亞錦賽大放異彩的表現被蔡英文總統注意到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。