中職／劉時豪生日獲接見 遺憾總統府滷肉飯沒了…
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中華職棒2023年總冠軍味全龍隊今天獲得總統府接見，享受榮耀，今日壽星、捕手劉時豪雖然沒聽到總統說一聲「生日快樂」，但獲得小禮品，最遺憾的是「滷肉飯吃到飽沒了」。
劉時豪過去曾隨Lamigo桃猿隊兩次來訪總統府，今天是穿上龍隊球衣後第一次，他表示：「感覺上差不多，今年最特別是剛好遇到我生日。」
龍隊球員在接見會後，為劉時豪大唱生日快樂歌，劉時豪表示：「深感榮幸，原本是有希望，總統…可以說聲…生日快樂…」說到生日願望，劉時豪音量漸弱，十分不好意思，最後是獲得中職會長蔡其昌轉交的總統府馬克杯一只，他說：「應該也算願望成真了。」
只不過來總統府之前，劉時豪拿過去經驗跟隊友分享「有滷肉飯吃到飽喔」，沒想到這個待遇已經因為疫情中止，讓他被虧「不是說有飯？」劉時豪表示：「之前來都有，我吃了好幾碗，想說沒人注意，就一直吃。」至於味道如何？「總統府的飯怎麼可能不好吃。」
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