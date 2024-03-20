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中職／終結悍將跨季7連不敗 王維中4局好投聯手完封

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍投手王維中。記者陳正興／攝影
味全龍投手王維中。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊的熱身賽跨季7連不敗在今天終結，味全龍隊在天母主場靠著王維中先發4局無失分好投，與4名後援投手聯手演出完封，3：0擊敗富邦悍將隊。

王維中前一場2.2局丟掉3分，今天表現止跌回升，先發4局被敲4支安打，雖然隊友也有2次失誤，但他就是沒掉分，靠著2次雙殺解圍，另有4次三振沒有四壞保送。

王維中退場後，林凱威投1局、伍鐸2局、陳禹勳1局、陳冠偉1局皆無失分，合計僅被再敲2支安打，林凱威和陳冠偉更是投出3上3下。

龍隊打線在4局下一壘有人時，靠著新加盟的郭嚴文和鄭鎧文連續安打先馳得點，8局下2出局、一二壘有人，郭天信代打敲出三壘打，2分打點拉開差距。

悍將本季官辦熱身賽3連勝、4連不敗在今天終結，加上上賽季最後3連勝，原本的7連不敗也終結，差1場無緣追平聯盟紀錄。

富邦悍將 王維中

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