棒球／創志學園強投14K完封別海 山梨學院朝甲子園連霸邁步

日本年度高中棒球盛會春季甲子園今天進行第3天賽事，創志學園高校王牌左投山口瑛太全場飆出14次三振完封別海高校；去年冠軍隊山梨學院高校以7比1輕取對手，朝連霸冠軍邁步。

第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）18日在兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場開幕，賽程包括兩天休息日在內共13天；如果賽事進行順利的話，預計3月30日爭冠。

今天第一場賽事由「21世紀名額」、也是首度在甲子園出賽的北海道別海高校（簡稱別海），對戰岡山縣的創志學園高校（簡稱創志學園），創志學園終場以7比0完封別海，是本屆賽會首場完封勝。

創志學園今天在先發投手山口瑛太全場飆出14次三振、僅被對手敲出零星4支安打的情況下，順利晉級下一輪賽事。山口用了131球完投9局取得完封勝。

創志學園在4局上先馳得點後，5局上再攻得3分，接著在7局上及8局上分別再得2分及1分，總計全場敲出10支安打得7分。

今年要挑戰成為春季甲子園史上第4所達成連霸目標的山梨學院高校（簡稱山梨學院），今天順利以7比1輕取對手京都外大西高校（簡稱京都外大西），朝連霸目標邁步。

山梨學院今天動用兩名投手，先發的津島悠翔被敲4安丟1分、拿下4次三振；櫻田隆誠接手3局僅讓對手敲出1安未丟分。

先攻的京都外大西雖然在2局上先取得1分領先，但4局下就被山梨學院追平。

山梨學院在6局下再度發動攻勢，6棒打者橫山悠敲出遊擊方向滾地球助三壘跑者跑回逆轉關鍵分；7棒打者二村仁功在兩人出局三壘有跑者的情況下，敲出一支帶有1分打點的適時安打，助山梨學院取得3比1領先。

山梨學院接著在7局下進攻時靠著京都外大西投手暴投，將原本分占一、三壘的跑者推進到二、三壘；4棒打者梅村團隨後敲出一顆左外野飛球眼看要被接殺，但最後變成京都外大西野手漏接，讓山梨學院一口氣攻下兩分。

山梨學院6棒打者橫山悠之後又在一、二壘有跑者的情況下，敲出一支帶有兩分打點的深遠三壘安打，助球隊取得7比1領先，奠下勝基。

今天第3場賽事由千葉縣中央學院高校（簡稱中央學院）對戰和歌山縣耐久高校（簡稱耐久），後攻的中央學院1局下先攻下1分取得領先，並在6局下及7局下各添3分，終場就以7比1擊敗耐久，拿下隊史甲子園首勝。