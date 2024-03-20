中職／啦啦隊新女神「一粒」美貌神似黑嘉嘉 呆萌熱跳台鋼葉保弟應援曲漲粉38倍

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文／劉又瑋

本月30日開打的中職35年球季，是第6隊台鋼雄鷹首度一軍出賽，季前話題不斷的他們，近日又因所屬啦啦隊Wing Stars成員「一粒」趙宜莉的神顏應援，成為球迷討論焦點。她在場邊嗨跳雄鷹球員葉保弟應援曲的影片，被不少人認為好像看見「圍棋女神」黑嘉嘉在跳舞。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，短時間漲粉38倍的她，更改變「一粒」詞彙過去一年的探索概念組成，讓「黑嘉嘉」直接竄入其中。

「一粒」成台鋼寶藏女孩 跳紅葉保弟宮廟風應援

台鋼職棒、職籃球隊專屬啦啦隊Wing Stars，成軍首年除了兩位韓國人氣外援安芝儇、朴旻曙，還有13位通過徵選與培訓考驗的本土陣容，在這批全是素人組成的班底當中，來自球隊根據地高雄鳳山的在地女孩「一粒」趙宜莉，亮麗外型吸引球迷關注，許多人看好當時IG粉絲數才2千多人的她，有機會和隊友「李樂」李姮樂一起竄紅。

2月份開始，台鋼雄鷹自辦熱身賽陸續展開，Wing Stars成員也在球場邊亮相，為正式賽應援暖身、熟悉舞步。當球員葉保弟上場打擊時，專屬於他的「保勝大弟」宮廟風應援曲響起，女孩們隨著嗩吶樂音把手放在身後擺動再使力出拳，最後以雄鷹手勢收尾，極具特色的應援舞十分吸睛。有球迷將「一粒」跳著這首歌的影片分享到社群平台，很快引起許多人關注，直呼長得標緻的她，跳起這首歌可愛指數破表，讓台鋼「一粒」的網路討論度逐漸增加。





葉保弟應援成新神曲 球迷：好像看到當年的峮峮

一粒大跳葉保弟應援曲的影片爆紅，她的IG追蹤人數至今飆到7.7萬人，短時間漲粉38倍，不少球迷認為，她跳葉保弟應援的可愛模樣，有如當初中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員峮峮跳陳子豪應援帶來的感受，「我都不知道葉保弟長怎樣但應援曲已經在reels滑到10幾次了」、「總覺得這首曲子有像炸裂跟一棒擊成那樣，成為神曲的可能性」、「因為峮峮，我認識了陳子豪；因為丹丹，我認識了范國宸；因為一粒，我認識了葉保弟，應援選得好，觸及沒煩惱」。

也有球迷提到，一粒的神韻長得很像黑嘉嘉，「跟黑嘉嘉一樣的仙氣」、「神似黑嘉嘉…台鋼wing stars本土顏値王牌」、「眼睛像黑嘉嘉，應該會紅」。

趙宜莉爆紅 「黑嘉嘉」衝進一粒探索概念

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察趙宜莉爆紅前的近一年時間，「一粒」這個詞彙的探索概念包括「壹加壹、東基公益、好好吃飯、一粒麥子、為愛發光」等名詞。出現知名情侶檔YouTuber壹加壹，是因為女生名字叫做一粒，其餘4個詞彙都與台東基督教醫院旗下的公益單位有關。

▲ 趙宜莉爆紅前多數網友認識叫一粒的人，是YouTube創作者「壹加壹」的女生ILLY。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

不過，在趙宜莉爆紅之後，「一粒」的近一年探索概念出現大幅改變，除了「壹加壹、東基公益、好好吃飯」之外，「黑嘉嘉、圍棋女神」兩個詞彙衝進相關關鍵字，能看出經過網友討論及媒體報導後，大眾對「一粒」的認知有了新的發展，讓不少球迷更加期待她在開季之後的場邊應援。



▲ 趙宜莉爆紅後，「一粒」近13個月探索概念出現兩個與她長相有關的描述。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲ 「圍棋女神」黑嘉嘉（左）、啦啦隊Wing Stars成員「一粒」（右）。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月17日至2024年03月17日。