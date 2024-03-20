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中職／首次無傷上不了一軍 45歲高國慶忍痛引退

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
高國慶昨天出席引退記者會，談到激動處，幾度拭淚。記者林俊良／攝影
高國慶昨天出席引退記者會，談到激動處，幾度拭淚。記者林俊良／攝影

統一獅隊勸退3年，45歲高國慶有再戰的堅持，直到去年在一軍出賽掛零，體認「時候到了」，忍痛告別選手生涯，將於5月26日在台南棒球場舉辦引退賽，以先發之姿上場，屆時再帶一項最高齡野手出賽紀錄華麗退場。

中職新球季形成一個世代的告別，4月官大元、5月高國慶，以及9月周思齊、潘威倫的告別賽將陸續登場，不同於其他3人都在台北大巨蛋，高國慶在最熟悉的台南球場說再見，過去在此54轟為球場紀錄。

高國慶背號68號，獅隊選在引退賽倒數68天為他舉辦引退記者會，真正下定決心，高國慶指出，「20年來首次沒有任何原因（受傷）上不了一軍，半季沒有上去已經有心理準備，我的機會已經沒了。」他也想過轉隊再打1、2年，但自知這個年紀沒有機會。

他感謝獅隊領隊蘇泰安，其實早在3年前就已勸退，卻一直對他讓步，現在自己也該放下了，「想一想，也該換個角色幫助球隊了。」但直到通知領隊決定退休的一刻，坦言「退休」兩個字還是很難說出口。

高國慶去年季後已轉任教練，獅隊暖心安排，將讓他在引退賽恢復選手身分，屆時年紀將是45歲5個月81天，打破曾智偵的45歲138天紀錄，多帶一項紀錄告別。

高國慶同時也以43歲279天保有第2高齡投手、最高齡本土投手登板紀錄，從2019到22年連續4年都以投手之姿上場，生涯防禦率13.50。

台南 國慶 教練

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