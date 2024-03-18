快訊

成功高中校長遴選2人報名 「她」出線成百年來首位女校長

去年六都十大交易熱區 北市全軍覆沒、桃園這兩區登買氣王

遭爆對銀行行員耍大牌 董至成發出正式聲明澄清

中職／12強教頭欽點曾總有原因 幕僚陣容6隊教練都考慮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界棒球12強賽今天召開選訓會議，確認由曾豪駒擔任中華隊總教練。圖／中華職棒提供
世界棒球12強賽今天召開選訓會議，確認由曾豪駒擔任中華隊總教練。圖／中華職棒提供

曾豪駒確定出任世界12強棒球賽總教練，扛下國家隊重任，他坦言一定有壓力，但把帶隊視為榮耀，將竭盡所能爭取好成績，對於教練團組成，他表示6隊教練都會納入考慮，聯盟也將協助安排他參與情蒐，包括赴海外觀察旅外選手。

選訓會議今天在中職聯盟召開， 由中職祕書長楊清瓏擔任召集人，委員陣容由王建民、沈鈺傑、周宗志、陳瑞振、郭李建夫、張家浩、黃士魁、湯登凱、葉志仙、鄧蒔陽、蔡建偉、劉育辰組成，總計13位委員中僅張家浩因事請假，會議上決議本屆12強棒球賽總教練人選，12位委員一致通過由曾豪駒接掌兵符。

曾總坦言這個位置有一定的壓力，不過他認為應該把每次帶隊當作是榮耀，並全心相信每位入選中華隊的教練、選手、包括後勤團隊等為中華隊貢獻的所有人。

提名曾豪駒接下大任，楊清瓏解釋考量，和經典賽在年初不同，12強賽在年底離中職總冠軍賽非常近，與球團們分別討論後，在不影響一軍總教練帶兵情況下，以一軍現任總教練外的人選為首要考慮，而曾總在過去一軍成績有目共睹，也是近幾次國家隊教練團成員，因此選定曾豪駒為這次12強總教練人選。

楊清瓏表示，「接下來會給曾總1至2周的時間規畫名單，再進行第二次選訓會議，曾總目前也有幾位理想人選，待規畫完教練團名單，聯盟會一同協助，向球團、教練進行聯繫後詢問意願。」

曾豪駒表示，首要任務將陸續跟各隊領隊、教練致意並詢問意願，開始組織教練團，6隊所有教練都會納入考量，初步構想會慢慢規畫出來，屆時會再公布給大家

中職情蒐小組也會持續進行情蒐工作，為了能親自到現場評估選手的狀況，楊清瓏也希望能讓曾總參與情蒐，只要是曾總的理想人選都會盡力協助安排，讓他到現場看看選手的狀況。

中職 曾豪駒 楊清瓏

延伸閱讀

中職／流程跑完！曾豪駒掌12強兵符拍板 2周籌組教練團

中職／熱身賽票房躺著破紀錄 「蛋外」成長也有4成以上

中職／猿隊前6場確定「移地」 進軍大巨蛋湊滿6隊

中職／12強中華隊教頭預計18日拍板 曾豪駒接帥印差一哩路

相關新聞

中職／流程跑完！曾豪駒掌12強兵符拍板 2周籌組教練團

世界棒球12強賽將在今年11月登場，中華隊總教練人選在今天正式拍板定案，由於中職聯盟、中華棒協早有共識，12名委員出席的...

中職／李多慧轉戰歌手？成為「BLACKPINK」師妹30日發單曲

韓籍啦啦隊女神李多慧去年加入樂天桃猿隊，引發許多話題，她個人IG粉絲數也暴漲至140多萬。她合約將到期，新賽季是否繼續跳啦啦隊備受外界關注，先前有傳聞將轉戰味全龍隊，她近日則先宣布3月30日會發行新單

中職／桃猿大巨蛋熱區1400元採全猿主場 兄弟應援區在左外野

樂天桃猿隊因桃園棒球場整修不及，被動「攻蛋」，今天公布4月5到7日三場大巨蛋場次票價，內野熱區1400元，外野則是500...

中職／12強教頭欽點曾總有原因 幕僚陣容6隊教練都考慮

曾豪駒確定出任世界12強棒球賽總教練，扛下國家隊重任，他坦言一定有壓力，但把帶隊視為榮耀，將竭盡所能爭取好成績，對於教練...

中職／樂天女孩開訓籃籃擔任總隊長 李多慧在台卻未現身

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」今天舉辦開訓記者會，人在台灣的韓籍啦啦隊女神李多慧仍不在名單中，也未現身。。去年球團聘請籃籃擔任啦啦隊CEO，今年則將CEO工作細分，籃籃改任「總隊長」，新賽季啦啦隊分成紅白

中職／桃猿主視覺有花果山 動態照片跑起來象徵突破

樂天桃猿隊今天公布2024年度主視覺，連續三年邀請設計師品牌APUJAN操刀，主視覺推出科幻奇幻風格的主視覺設計，主視覺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。