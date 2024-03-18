中職／12強教頭欽點曾總有原因 幕僚陣容6隊教練都考慮
曾豪駒確定出任世界12強棒球賽總教練，扛下國家隊重任，他坦言一定有壓力，但把帶隊視為榮耀，將竭盡所能爭取好成績，對於教練團組成，他表示6隊教練都會納入考慮，聯盟也將協助安排他參與情蒐，包括赴海外觀察旅外選手。
選訓會議今天在中職聯盟召開， 由中職祕書長楊清瓏擔任召集人，委員陣容由王建民、沈鈺傑、周宗志、陳瑞振、郭李建夫、張家浩、黃士魁、湯登凱、葉志仙、鄧蒔陽、蔡建偉、劉育辰組成，總計13位委員中僅張家浩因事請假，會議上決議本屆12強棒球賽總教練人選，12位委員一致通過由曾豪駒接掌兵符。
曾總坦言這個位置有一定的壓力，不過他認為應該把每次帶隊當作是榮耀，並全心相信每位入選中華隊的教練、選手、包括後勤團隊等為中華隊貢獻的所有人。
提名曾豪駒接下大任，楊清瓏解釋考量，和經典賽在年初不同，12強賽在年底離中職總冠軍賽非常近，與球團們分別討論後，在不影響一軍總教練帶兵情況下，以一軍現任總教練外的人選為首要考慮，而曾總在過去一軍成績有目共睹，也是近幾次國家隊教練團成員，因此選定曾豪駒為這次12強總教練人選。
楊清瓏表示，「接下來會給曾總1至2周的時間規畫名單，再進行第二次選訓會議，曾總目前也有幾位理想人選，待規畫完教練團名單，聯盟會一同協助，向球團、教練進行聯繫後詢問意願。」
曾豪駒表示，首要任務將陸續跟各隊領隊、教練致意並詢問意願，開始組織教練團，6隊所有教練都會納入考量，初步構想會慢慢規畫出來，屆時會再公布給大家
中職情蒐小組也會持續進行情蒐工作，為了能親自到現場評估選手的狀況，楊清瓏也希望能讓曾總參與情蒐，只要是曾總的理想人選都會盡力協助安排，讓他到現場看看選手的狀況。
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