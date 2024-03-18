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中職／桃猿主視覺有花果山 動態照片跑起來象徵突破

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊公布今年度主視覺。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布今年度主視覺。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天公布2024年度主視覺，連續三年邀請設計師品牌APUJAN操刀，主視覺推出科幻奇幻風格的主視覺設計，主視覺呼應年度口號 「BREAKTHROUGH突破」，是猿隊科幻三部曲的最新篇章，從RISE UP到READY再到BREAKTHROUGH，呈現猿隊將突破過去的自己，朝著最終榮耀總冠軍邁進。

主視覺上可見花果山的果樹與瀑布，還有即將抵達目的地的艦艇們，以及山與山之間的球場。2024年度主視覺世界觀從外太空的艦艇、太空站再到太空艇內部最後完成登陸，猿隊球員一起抵達球場與科幻版的花果山，踏上熟悉的樂天桃園主場。

此次主視覺特別選用球員動態照片，突破過往印象，新任總教練古久保健二，與新科隊長林立率領猿將向前衝，希望能在今年完成最後一步，突破過往的成績、突破自我的極限，奪下屬於團隊的最後的榮耀。

設計師品牌APUJAN曾為桃猿棒球隊打造假日球衣，以及動紫商品等設計，作品多與科幻與奇幻想像有關，今年再度延續系列主題，與猿隊推出最新視覺與設計。

古久保健二 林立 樂天桃猿

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