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中職／悍將主視覺北方王者霸氣外露 開幕戰進場送球衣
富邦悍將隊開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日登場，年度主視覺也在今天搶先曝光，球團公布主題日兩天只要購買熱區門票，即可獲得悍將首度推出的「夠悍應援球衣」，全場一起換上戰袍，在新莊棒球場掀起藍色狂潮。
悍將年度主視覺呼應年度口號「Go Stronger #夠悍」 ，由總教練陳金鋒帶領悍將邁向更強、更悍的境界，不斷的苦練鍛鍊成就更好的自我，堅毅的眼神展露出悍將本色的決心和毅力，團結士氣昂首闊步向前，正面迎擊所有的艱難和挑戰，背景以新莊悍將城堡為底圖，象徵悍將為家人們守護城邦，家人們也是悍將的最佳後盾，放射的藍色鋒芒，代表北方王者的悍將霸氣。
悍將成軍以來首度推出的「夠悍應援球衣」要在4月3、4日「Go Stronger #夠悍」主題日發放，以悍將藍白為主色系，漸層堆疊閃耀出最強悍的悍將本色，球衣背面「Go Stronger」和「111」背號，象徵球迷陪伴悍將一同成長，一起穿上最亮眼「閃耀白」、夠強悍的「強悍藍」，迎接夠悍的新球季。
主題日兩天只要購買熱區門票（3日熱力區600元／熱區550元、4日熱力區800元／熱區700元），即可獲得「夠悍應援球衣」，3日贈送「閃耀白」、4日贈送「強悍藍」。
主題日兩天進場也準備各種應援考驗，當天只要完成三關即可獲得最潮「悍將應援眼貼」；另外只要持內野有價門票進場，即可領取一份Monster Energy 碳酸能量飲料，贈品數量有限、發完為止。
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