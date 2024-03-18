快訊

五億生是同志？高中導師駁：他暗戀女生一年 氣男性好友打屁股

申購熱翻天！00940募到底多少？ 答案揭曉

羅智強控三中案洩密簽結了事 蔡清祥：檢警都有人被查洩密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／金鶯史陶爾斯罕見3響砲 前田健太硬碰硬挨兩轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
金鶯隊26歲外野手史陶爾斯狂轟三響砲。 法新社
金鶯隊26歲外野手史陶爾斯狂轟三響砲。 法新社

金鶯隊今天兵分兩路進行熱身賽，在客場對老虎隊之戰全看26歲外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）表演，全場3次打數都轟出全壘打，攻下全隊4分打點，成為2018年以來首位在熱身賽出現單場3響砲的球球員，兩隊終場4：4和局收場。

金鶯面對老虎3名投手，全場只出現5支安打，史陶爾斯擔任6棒指定打擊，2局上從老虎先發投手前田健太的手中轟出右外野陽春砲，4局上追加兩分砲，7局上再轟歐森（Reese Olson），連3打數開轟寫下罕見紀錄。

史陶爾斯前年6月登上大聯盟，生涯前兩季合計出賽48場，繳出打擊率2成07、全壘打3支、打點11分的成績，去年30次打數2支安打，未有全壘打和打點，新球季全力爭取開季名單。

今天驚人3響砲後，史陶爾斯在熱身賽累積7轟，躍居全壘打王，13分打點也是全隊最多；金鶯官網指出，春訓即將邁入最後一周，教練團對開季名單面臨很多挑戰，史陶爾斯讓事情變得更加艱難。

大聯盟上次熱身賽出現單場3響砲的打者是祖尼諾（Mike Zunino），2018年效力水手隊時，對讓酒人隊之戰寫下紀錄。

金鶯官網指出，春訓數據對部分球員不是很重要，但對史陶爾斯來說，每個打數都是重點，必須和另3名外野手爭搶兩席、甚至只剩1席。史陶爾斯說：「我為開季進入球隊而奮鬥，現在想要表現很好，也想在球季中表現出色，每次上場全力以赴。」

前田健太今天主投4.1局，只被揮出3支安打，失3分全因史陶爾斯全壘打，但也展現K功，飆出7次三振。 法新社
前田健太今天主投4.1局，只被揮出3支安打，失3分全因史陶爾斯全壘打，但也展現K功，飆出7次三振。 法新社

金鶯教頭海德（Brandon Hyde）也說：「希望每個人全力克服困難，史陶爾斯春訓表現出色，打擊真是太棒了。」

前田今天先發4.1局，只被揮出3支安打，失3分全因史陶爾斯全壘打，但也展現K功，飆出7次三振。

金鶯

延伸閱讀

MLB／陳聖平賽前先領2A冠軍戒 熱身賽1打席選到保送

MLB／南韓雖只輸教士1分 主帥柳仲逸坦言品質差距相當大

MLB／瓦托熱身賽第1球就開轟 竟在休息區踩到球棒退場

中職／陳仕朋熱身賽50球投5局狀況佳 注意加快投球節奏

相關新聞

中職／桃猿大巨蛋熱區1400元採全猿主場 兄弟應援區在左外野

樂天桃猿隊因桃園棒球場整修不及，被動「攻蛋」，今天公布4月5到7日三場大巨蛋場次票價，內野熱區1400元，外野則是500...

中職／12：1贏兄弟 悍將跨季7連不敗

富邦悍將隊昨晚首度踏足台北大巨蛋，集團董事長蔡明忠也現身應援，在老闆觀戰下，悍將以12：1狂電中信兄弟，在中職官辦熱身賽...

中職／敲兄弟大巨蛋首轟 岳政華無喜色：需要更多安打

中信兄弟今天以1：12敗給富邦悍將隊，官辦熱身賽加上與讀賣巨人交流賽，在台北大巨蛋吞下3連敗，賽後球隊閉門開會，敲出首轟...

中職／桃猿16安勝場開胡 龍隊備胎洋投1.2局就挨6安打

樂天桃猿隊在官辦熱身賽連吞2敗後，今天面對味全龍隊，團隊迸發16支安打，終場以6：2贏球，拿下在官辦熱身賽的第一勝。

中職／悍將主視覺北方王者霸氣外露 開幕戰進場送球衣

富邦悍將隊開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日登場，年度主視覺也在今天搶先曝光，球團公布主題日...

MLB／金鶯史陶爾斯罕見3響砲 前田健太硬碰硬挨兩轟

金鶯隊今天兵分兩路進行熱身賽，在客場對老虎隊之戰全看26歲外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）表演，全場3次打數都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。