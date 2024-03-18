MLB／金鶯史陶爾斯罕見3響砲 前田健太硬碰硬挨兩轟

金鶯隊今天兵分兩路進行熱身賽，在客場對老虎隊之戰全看26歲外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）表演，全場3次打數都轟出全壘打，攻下全隊4分打點，成為2018年以來首位在熱身賽出現單場3響砲的球球員，兩隊終場4：4和局收場。

金鶯面對老虎3名投手，全場只出現5支安打，史陶爾斯擔任6棒指定打擊，2局上從老虎先發投手前田健太的手中轟出右外野陽春砲，4局上追加兩分砲，7局上再轟歐森（Reese Olson），連3打數開轟寫下罕見紀錄。

Kyle Stowers - Baltimore Orioles (5)*

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史陶爾斯前年6月登上大聯盟，生涯前兩季合計出賽48場，繳出打擊率2成07、全壘打3支、打點11分的成績，去年30次打數2支安打，未有全壘打和打點，新球季全力爭取開季名單。

今天驚人3響砲後，史陶爾斯在熱身賽累積7轟，躍居全壘打王，13分打點也是全隊最多；金鶯官網指出，春訓即將邁入最後一周，教練團對開季名單面臨很多挑戰，史陶爾斯讓事情變得更加艱難。

大聯盟上次熱身賽出現單場3響砲的打者是祖尼諾（Mike Zunino），2018年效力水手隊時，對讓酒人隊之戰寫下紀錄。

金鶯官網指出，春訓數據對部分球員不是很重要，但對史陶爾斯來說，每個打數都是重點，必須和另3名外野手爭搶兩席、甚至只剩1席。史陶爾斯說：「我為開季進入球隊而奮鬥，現在想要表現很好，也想在球季中表現出色，每次上場全力以赴。」

前田健太今天主投4.1局，只被揮出3支安打，失3分全因史陶爾斯全壘打，但也展現K功，飆出7次三振。 法新社

金鶯教頭海德（Brandon Hyde）也說：「希望每個人全力克服困難，史陶爾斯春訓表現出色，打擊真是太棒了。」

前田今天先發4.1局，只被揮出3支安打，失3分全因史陶爾斯全壘打，但也展現K功，飆出7次三振。