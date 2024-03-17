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中職／敲悍將大巨蛋首轟 高國麟感覺球不會飛…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒官辦熱身賽今天在大巨蛋舉行第二場比賽，由中信兄弟對戰富邦悍將，繼昨天味全龍隊吉力吉撈．鞏冠搶下頭香後，今天富邦悍將高國麟（圖）擊出陽春全壘打，短短兩場已經累積3轟。記者許正宏／攝影
中華職棒官辦熱身賽今天在大巨蛋舉行第二場比賽，由中信兄弟對戰富邦悍將，繼昨天味全龍隊吉力吉撈．鞏冠搶下頭香後，今天富邦悍將高國麟（圖）擊出陽春全壘打，短短兩場已經累積3轟。記者許正宏／攝影

高國麟在2局上的一發陽春砲，成為富邦悍將隊在台北大巨蛋的隊史第1轟，隨著球隊以12：1擊敗中信兄弟隊，也成為勝利打點，今年球季作為四兄弟最後一人，高國麟希望帶著哥哥們的執著繼續比賽。

亞錦賽在台北大巨蛋舉行時很少全壘打，讀賣巨人來台兩場交流賽0轟，但中職官辦熱身賽在此兩天，昨有味全龍隊吉力吉撈．鞏冠搶頭香，今天高國麟跟中信兄弟岳政華也都開砲。

高國麟表示，球隊熱身賽也是當正式比賽全力以赴，沒有想過誰會敲出悍將在大巨蛋的首轟，看見球飛越中外野，「剛好是我，賽前練習打起來，其實感覺球不太會飛。」

今天以10分差以上大勝對手，悍將在官辦熱身賽取得3勝1和，4戰攻進27分是6隊最多，高國麟表示：「春訓大家都很努力，特別是針對打擊這塊，目前看來成效不錯。」

去年整季2轟是生涯新低，高國麟目前官辦熱身賽有著4成55打擊率，長打率則為0.818，他表示，針對打擊有特別請教陳連宏教練，「今年打擊力量更能夠完整釋放，比較出得了力。」

隨著哥哥高國輝宣告退休，家中職棒四兄弟只剩高國麟一人，他也表示：「會連哥哥的份一起拚，帶著他們的執著去比賽。」

中信兄弟 中職 高國麟

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