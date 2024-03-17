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中職／敲兄弟大巨蛋首轟 岳政華無喜色：需要更多安打

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊岳政華在官辦熱身賽，敲出球隊在台北大巨蛋的第一轟。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊岳政華在官辦熱身賽，敲出球隊在台北大巨蛋的第一轟。記者許正宏／攝影

中信兄弟今天以1：12敗給富邦悍將隊，官辦熱身賽加上與讀賣巨人交流賽，在台北大巨蛋吞下3連敗，賽後球隊閉門開會，敲出首轟的岳政華受訪時面色凝重，不提自己開轟，而說：「需要更多安打串連。」

岳政華今天擔任開路先鋒，2打數敲出1安打，就是首局首打席轟出的陽春砲，一度幫助兄弟扳平比數，卻也是此役唯一得分，兄弟後續連吞8顆鴨蛋。

雖然敲出兄弟隊史在台北大巨蛋的第一發全壘打，岳政華沒有太多笑容，「沒有太想去打全壘打，只想要打到甜蜜點，沒有刻意去出力。」

對於是否想過誰會敲出第一轟？岳政華並未多想，僅表示球隊目前狀況沒那麼好，更在意用安打串連攻勢，「調整要再好一點，打擊策略要再調整。」

兄弟在大巨蛋目前出賽3場各只得1分，岳政華也表示，只能夠多加練習，希望自己能更快進入比賽的狀況，「不要有這只是熱身賽的想法。」

岳政華

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