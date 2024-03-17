中職／悍將熱身賽勝率百分百 鋒總低調：還說不準

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋以12：1大勝中信兄弟，官辦熱身賽取得3勝1和，6隊唯一勝率百分百，總教練陳金鋒說：「現在還說不準，球季開始才算正式。」

悍將今晚靠著陳仕朋先發5局失1分的演出，外加打線13支安打瘋狂灌分，以超過10分差距贏球，陳金鋒表示，陳仕朋的狀況不錯，之前也都有固定在輪值，會不會排在球季首戰則要看投手教練的安排。

悍將今天打線排進王念好、孔念恩等年輕小將，比賽後段也頻繁走馬換將，依舊能持續攻回分數，陳金鋒表示，打線不少年輕人，整體表現也不錯，「他們有好表現，對自己更有信心，也能吸收到更多經驗。」

雖然官辦熱身賽打出好成績，但陳金鋒認為現在還言之過早，也坦言球隊目前就是在重建期，重點放在培育年輕球員的信心，「他們有信心，就能越打越好。」