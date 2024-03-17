快訊

偷割電纜線變賣…男當場遭1萬1千伏特高壓「電成焦屍」 網友訝異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將熱身賽勝率百分百 鋒總低調：還說不準

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊在台北大巨蛋出賽，總教練陳金鋒（中）。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊在台北大巨蛋出賽，總教練陳金鋒（中）。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋以12：1大勝中信兄弟，官辦熱身賽取得3勝1和，6隊唯一勝率百分百，總教練陳金鋒說：「現在還說不準，球季開始才算正式。」

悍將今晚靠著陳仕朋先發5局失1分的演出，外加打線13支安打瘋狂灌分，以超過10分差距贏球，陳金鋒表示，陳仕朋的狀況不錯，之前也都有固定在輪值，會不會排在球季首戰則要看投手教練的安排。

悍將今天打線排進王念好、孔念恩等年輕小將，比賽後段也頻繁走馬換將，依舊能持續攻回分數，陳金鋒表示，打線不少年輕人，整體表現也不錯，「他們有好表現，對自己更有信心，也能吸收到更多經驗。」

雖然官辦熱身賽打出好成績，但陳金鋒認為現在還言之過早，也坦言球隊目前就是在重建期，重點放在培育年輕球員的信心，「他們有信心，就能越打越好。」

王念好 陳仕朋 陳金鋒

延伸閱讀

中職／老闆在看！悍將跨季7連不敗 賞兄弟大巨蛋3連敗

中職／終於有巨蛋…陳金鋒8年前曾呼籲 初體驗有感而發

中職／陳金鋒、高國輝雙料特調 悍將貧弱火力有救了

中職／曾豪駒意外出線 12強賽教頭遴選標準霧裡看花

相關新聞

中職／老闆在看！悍將跨季7連不敗 賞兄弟大巨蛋3連敗

富邦悍將隊首次踏足台北大巨蛋，富邦集團董事長蔡明忠也現身觀眾席應援，在老闆觀戰下，悍將以12：1狂勝中信兄弟，在中職官辦...

中職／大巨蛋很難轟？兄弟岳政華、悍將高國麟也開轟

台北大巨蛋很難轟嗎？中職官辦熱身賽連兩天都有人開轟，昨天是味全龍隊吉力吉撈．鞏冠搶頭香，今天中信兄弟隊岳政華、富邦悍將高...

中職／陳仕朋熱身賽50球投5局狀況佳 注意加快投球節奏

富邦悍將隊投手陳仕朋今天官辦熱身賽先發用球數精簡，50球投5局失1分率隊搶勝；大巨蛋登板投起來很自在，陳仕朋春訓也有注意...

中職／敲悍將大巨蛋首轟 高國麟感覺球不會飛…

高國麟在2局上的一發陽春砲，成為富邦悍將隊在台北大巨蛋的隊史第1轟，隨著球隊以12：1擊敗中信兄弟隊，也成為勝利打點，今...

中職／敲兄弟大巨蛋首轟 岳政華無喜色：需要更多安打

中信兄弟今天以1：12敗給富邦悍將隊，官辦熱身賽加上與讀賣巨人交流賽，在台北大巨蛋吞下3連敗，賽後球隊閉門開會，敲出首轟...

中職／享受大巨蛋空調 陳仕朋：投起來不會流汗

富邦悍將隊今天以12：1擊敗中信兄弟隊，在台北大巨蛋首次出賽就有好彩頭，先發投手陳仕朋也很享受在此出賽，「溫度適中，投起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。