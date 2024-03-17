中職／桃猿16安勝場開胡 龍隊備胎洋投1.2局就挨6安打

樂天桃猿隊在官辦熱身賽連吞2敗後，今天面對味全龍隊，團隊迸發16支安打，終場以6：2贏球，拿下在官辦熱身賽的第一勝。

猿隊由日籍洋投鈴木駿輔先發，首局以觸身球開局，吉力吉撈．鞏冠補上安打攻占一、三壘，鈴木駿輔在此時因投手犯規送分，第2局雖被前兩位打者鄭鎧文、劉時豪接連敲安，但連飆3K解危，表現回穩，最終投5局被敲4安打、失1分，送出6次三振。

兩隊首局各有1分進帳，2局上林泓育靠失誤、林耀煌敲安上壘，陳晨威補上三壘打挹注2分打點超前戰局。

龍隊季前部署5位洋投，唯一未註冊的荷雷拉此役在第6局登板，投1.2局被敲6安打，第7局單局就被敲5安打，讓分數差距膨脹，朱育賢安打先攻下猿隊第4分，嚴宏鈞的安打再掃回2分打點。

龍隊先發投手林子昱投4局，被敲8安打偏多，丟掉4分（責失2分）；陳冠偉第9局登板也遇到麻煩，林智平一壘打、嚴宏鈞二壘打串聯兵臨城下，危機時刻連續抓下兩個出局數，未再多掉分。

猿隊團隊16支安打，林立繳出3安猛打，梁家榮、廖健富、嚴宏鈞、林耀煌都有雙安；龍隊打線則以去年第一指名的游擊手劉俊緯3安打表現最佳。