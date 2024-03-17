中職／老闆在看！悍將跨季7連不敗 賞兄弟大巨蛋3連敗
富邦悍將隊首次踏足台北大巨蛋，富邦集團董事長蔡明忠也現身觀眾席應援，在老闆觀戰下，悍將以12：1狂勝中信兄弟，在中職官辦熱身賽取得3勝1和、跨季7連不敗，距離聯盟紀錄只差1場。
蔡明忠今天特別穿著球衣，賽前到大巨蛋場內與悍將球員合影，開賽後也到一壘看台與中職會長蔡其昌一同觀戰，看著悍將拿下勝利。加上去年官辦熱身賽最後3場也贏球，悍將已跨季7連不敗，而中職熱身賽最長紀錄是跨季8連不敗。
兄弟則是官辦熱身賽在大巨蛋吞下2連敗，加上季前受邀參加讀賣巨人來台交流賽也吞敗，目前在大巨蛋出賽3場全敗，而3月底開始的例行賽，兄弟將在大巨蛋打26場，是全中職最多，還有機會翻盤。
兄弟岳政華在1局下的陽春砲是隊史在台北大巨蛋首轟，也是中職今年熱身賽繼陳傑憲後再次出現首局首打席全壘打、史上第4人，一度將比數追平為1：1，不過悍將馬上在2局上靠高國麟也敲出大巨蛋隊史首轟，一發陽春砲再次取得領先。
悍將在第3、5、7局各攻下2分拉開差距，9局上池恩齊的一支3分打點三壘打，更是讓比數差距來到10分以上。
而悍將先發投手陳仕朋在首局掉分後馬上回穩，連抓9個出局數後才投出保送中斷，最終投完5局退場休息，只用了50球，被敲3支安打掉1分；兄弟先發投手鄭凱文則是3局用了64球，被敲5支安打，丟掉4分有3分責失。
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