中職／古林睿煬4局6K、最快156公里 鷹獅突破僵局都沒贏

統一獅、台鋼雄鷹隊今天都在官辦熱身賽晚接午出賽，先發打線有多名主力休兵，兩隊鏖戰到延長賽突破僵局制，都有大好繼續搶分的機會未能把握，最終以3：3握手言和。

獅隊由「金孫」古林睿煬先發，投4局被敲3安打、失1分，送出6次三振，最快球速156公里，失分出現在第三局，被首位打者高聖恩敲出三壘打，雄鷹靠滾地球送回這一分。

高聖恩此役不僅有三壘打，第五局再從鄭澔手中敲出陽春砲，雄鷹在正規九局的2分進帳都與他有關。

獅隊二局下的攻勢因林益全失誤站上二壘而開啟，柯育民安打幫助獅隊先馳得點，七局下雄鷹再度出現失誤，給予獅隊一出局、一三壘有人的機會，張聖豪以高飛犧牲打攻下追平分。

兩隊以2：2進入突破僵局制，從二壘有人開局，獅隊由鄭副豪接手投球，雄鷹觸擊推進三壘後，因暴投出現送分，後續胡冠俞、林威漢都敲安打，但未能再取分數。

獅隊以1分落後進入最後半局進攻，面對雄鷹投手黃群，陳傑憲代打選到四壞保送，何恆佑補上安打形成滿壘局面，兩出局後林靖凱掃出追平安打，代打的黃勇傳無法跟進建功，打向二壘形成出局數，以和局收場。