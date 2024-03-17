快訊

墜6丈深山崖…2登山客三貂嶺遇難無呼吸心跳 消防救援搬運下山

結婚5個月閃離！韓初戀女神被下令「不准在外如廁」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／終於有巨蛋…陳金鋒8年前曾呼籲 初體驗有感而發

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳金鋒。富邦悍將提供
陳金鋒。富邦悍將提供

「終於有了一個自己的巨蛋。」陳金鋒今天有感而發，從8年前發聲呼籲到首次踏入台北大巨蛋，陳金鋒身分也已從中華隊「台灣巨砲」變成富邦悍將隊總教練。

第一次走進台北大巨蛋場內，陳金鋒笑說自己沒有迷路，「還好啦，有標誌也有人員指引。」跟過去打過的巨蛋球場相比，陳金鋒認為台北大巨蛋感覺屋頂高一點，「沒有比日本差。」

陳金鋒球員生涯曾多次在東京巨蛋開轟，2006年亞洲職棒大賽更敲出賽史第1支滿貫全壘打，飛行距離達145公尺（約476呎），那一球還被送入日本野球博物館珍藏。

台北大巨蛋啟用後，全壘打好不好轟一直是話題，昨天味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出官辦熱身賽在大巨蛋的史上首轟，陳金鋒認為，無論是室內還是室外球場，「只要有確實打到球就會飛，要說好不好轟，要看比賽場次也有差。」

2016年陳金鋒在參加世大運記者會時，也曾談論過大巨蛋，當時身為球員的他，很期待有個好球場，可以好好打球，「當然會希望台灣能有個巨蛋。」如今陳金鋒終於盼到巨蛋誕生，只不過已經無緣以球員身分出賽。

富邦悍將 陳金鋒

延伸閱讀

中職／陳金鋒、高國輝雙料特調 悍將貧弱火力有救了

中職／曾豪駒意外出線 12強賽教頭遴選標準霧裡看花

中職／台鋼雄鷹開工練球 官方玩時事梗：正牌路易士回來了！

中職／張育成高貴不貴 富邦悍將必須出手的4大理由

相關新聞

中職／大巨蛋很難轟？兄弟岳政華、悍將高國麟也開轟

台北大巨蛋很難轟嗎？中職官辦熱身賽連兩天都有人開轟，昨天是味全龍隊吉力吉撈．鞏冠搶頭香，今天中信兄弟隊岳政華、富邦悍將高...

中職／終於有巨蛋…陳金鋒8年前曾呼籲 初體驗有感而發

「終於有了一個自己的巨蛋。」陳金鋒今天有感而發，從8年前發聲呼籲到首次踏入台北大巨蛋，陳金鋒身分也已從中華隊「台灣巨砲」...

中職／身後有魔鬼教練…高宇杰瘦一大圈 感謝周董

中信兄弟隊捕手高宇杰春訓期間身材瘦了一大圈，從外貌清晰可見，原因是背後有個「魔鬼教練」，今年球季宣告退役的周思齊在一旁緊...

中職／徐基麟首登大巨蛋險滑倒 點出投手丘問題

中信兄弟隊昨天在官辦熱身賽以1：6輸給味全龍隊，先發投手徐基麟4.2局掉2分，失分集中在第1局，他也坦言：「一開始有一點...

中職／我好興奮！王勝偉在大巨蛋打滾 享受開箱時刻

終於踏進期盼多年的台北大巨蛋，富邦悍將隊內野手王勝偉開心的在地上打滾，並開啟瘋狂自拍、合照模式，要紀錄這難得時刻，王勝偉...

中職／兄弟開季洋投「3選3」 克迪手肘發炎趕不上

中信兄弟隊今年開季前共找來5名洋投備戰，然而因象魔力還在調整，克迪也在今天傳出手肘發炎，對於開季洋投人選，投手教練王建民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。