中職／終於有巨蛋…陳金鋒8年前曾呼籲 初體驗有感而發

「終於有了一個自己的巨蛋。」陳金鋒今天有感而發，從8年前發聲呼籲到首次踏入台北大巨蛋，陳金鋒身分也已從中華隊「台灣巨砲」變成富邦悍將隊總教練。

第一次走進台北大巨蛋場內，陳金鋒笑說自己沒有迷路，「還好啦，有標誌也有人員指引。」跟過去打過的巨蛋球場相比，陳金鋒認為台北大巨蛋感覺屋頂高一點，「沒有比日本差。」

陳金鋒球員生涯曾多次在東京巨蛋開轟，2006年亞洲職棒大賽更敲出賽史第1支滿貫全壘打，飛行距離達145公尺（約476呎），那一球還被送入日本野球博物館珍藏。

台北大巨蛋啟用後，全壘打好不好轟一直是話題，昨天味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出官辦熱身賽在大巨蛋的史上首轟，陳金鋒認為，無論是室內還是室外球場，「只要有確實打到球就會飛，要說好不好轟，要看比賽場次也有差。」

2016年陳金鋒在參加世大運記者會時，也曾談論過大巨蛋，當時身為球員的他，很期待有個好球場，可以好好打球，「當然會希望台灣能有個巨蛋。」如今陳金鋒終於盼到巨蛋誕生，只不過已經無緣以球員身分出賽。