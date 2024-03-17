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中職／我好興奮！王勝偉在大巨蛋打滾 享受開箱時刻

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊王勝偉（右）首次踏進台北大巨蛋，與中信兄弟隊周思齊合照。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王勝偉（右）首次踏進台北大巨蛋，與中信兄弟隊周思齊合照。圖／富邦悍將隊提供

終於踏進期盼多年的台北大巨蛋，富邦悍將隊內野手王勝偉開心的在地上打滾，並開啟瘋狂自拍、合照模式，要紀錄這難得時刻，王勝偉說：「期待很久了，所以特別興奮。」

悍將今年5月例行賽也還會再造訪，不過王勝偉一進球場就開始瘋狂留影，他笑說：「一定要好好享受開箱這一刻，很難想像球員生涯能夠踏進大巨蛋，台灣有了這座球場，不用再羨慕其他國家，球員自己也要提升實力，好好跟其他人競爭。」

39歲的王勝偉從球員生涯中段就開始聽到「要蓋巨蛋」的消息，亞錦賽時就搶著進場當觀眾，但到今天才第一次踏到人工草皮上，他說：「落成的時間一直往後，能夠進場很幸運也很幸福，要謝謝參與大巨蛋的所有人，才讓我有機會享受這一刻。」

內野練習結束後，王勝偉認為從球員視角來說，無論視野、燈光都很舒服，雖然今天只是熱身賽，但還是會全力以赴。

今天悍將與中信兄弟隊之戰，賽前王勝偉特別去找周思齊合影，周董今年球季結束後就要退休，王勝偉說：「感謝學長秉持原則初衷，這麼多年球員生涯，一直沒有改變，從他身上看到很多可以學習的地方。」

至於是否會閃現自己有朝一日一日退休的畫面？王勝偉說：「球員都有這個時候，時間到了自然知道，現在就是先做好自己的工作。」

周思齊 富邦悍將 王勝偉

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