快訊

天花板冒白煙！高醫內科診療間傳濃濃燒焦味 消防出動12車搶救

月付6萬住高級養老院！退休高管突逃跑10公里返家 子女一查原因震驚

黃捷赴花蓮演講…飯店收「炸彈恐嚇電郵」勒索500萬元 警方趕往搜查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／大巨蛋龍象大戰吸19898人進場 超大幅度破熱身賽紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職史上在大巨蛋的第一場官辦熱身賽，票房最終成績為19898人 記者葉信菉／攝影
中職史上在大巨蛋的第一場官辦熱身賽，票房最終成績為19898人 記者葉信菉／攝影

中華職棒官辦熱身賽首度前進台北大巨蛋，票房開出紅盤，今天龍象大戰吸引19898人進場，超大幅度刷新熱身賽票房紀錄，大巨蛋熱潮還在起點階段。

官辦熱身賽票房紀錄原為7068人，出現在2015年3月14日桃園球場兄弟與Lamigo桃猿隊之戰，今年因台灣史上最大場域、交通最方便的大巨蛋加入戰局，從一開始就被認為鐵釘破紀錄，最終票房數字也確實超大幅翻新。

今天在由中信兄弟、味全龍隊交手，聯盟開放座位上限不超過2萬人，今天票房最終成績為19898人，明天球迷還有機會再一次以佛心價感受大巨蛋魅力，由兄弟再戰富邦悍將隊。

中職史上在大巨蛋的第一場官辦熱身賽，票房最終成績為19898人。 記者葉信菉／攝影
中職史上在大巨蛋的第一場官辦熱身賽，票房最終成績為19898人。 記者葉信菉／攝影

官辦熱身賽票房紀錄

1、2024年3月16日 台北大巨蛋 中信兄弟vs.味全龍 19898人

2、2015年3月14日 桃園棒球場 中信兄弟vs.Lamigo桃猿 7068人

3、2016年3月12日 新莊棒球場 中信兄弟vs.Lamigo桃猿 5468人

4、2021年2月28日 澄清湖棒球場 中信兄弟vs.統一獅 4611人

Lamigo桃猿 中信兄弟 棒球

延伸閱讀

中職／官辦熱身賽兄弟推徐基麟先發 德保拉返鄉後歸隊

中職／明星賽在大巨蛋有難度 卡商業活動談判空間小

中職／官辦熱身賽大巨蛋第1轟 吉力吉撈一棒飛躍中外野

中職／周思齊IG紀錄兄弟有感人番外篇 王光輝也站上大巨蛋了

相關新聞

中職／官辦熱身賽大巨蛋第1轟 吉力吉撈一棒飛躍中外野

台北大巨蛋史上第一場官辦熱身賽，第一支全壘打不多等，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠第一局就炸裂兩分砲，挑戰最遠的中外野，端出兩屆...

中職／徐若熙投大巨蛋第一球？葉君璋：沒變過

味全龍隊將在3月30日迎戰樂天桃猿隊，寫下中職史上在台北大巨蛋的第一場例行賽，歷史性的第一球由誰投出？總教練葉君璋給出明...

中職／全壘打版圖拚收集第15座球場 林智勝覺得好遠

中職全壘打王林智勝今天首度在台北大巨蛋亮相，活到42歲，第一次在台灣見到室內棒球場，今年也要尋求將開轟地圖「解鎖」第15...

中職／周思齊IG紀錄兄弟有感人番外篇 王光輝也站上大巨蛋了

周思齊決定在今年球季結束後告別選手生涯，為最後一季留下紀念，在IG按照背號逐一留下與中信兄弟成員的合照，以為已是完結篇，...

中職／穿上黃衫萌度有岳東華認證 陳俊秀看象迷嚇死人

陳俊秀穿上中信兄弟隊球衣，從象迷的「你秀」變「我秀」，被問到有沒有覺得自己變可愛，他笑答：「感覺他們（象迷）原本就很喜歡...

中職／大巨蛋龍象大戰吸19898人進場 超大幅度破熱身賽紀錄

中華職棒官辦熱身賽首度前進台北大巨蛋，票房開出紅盤，今天龍象大戰吸引19898人進場，超大幅度刷新熱身賽票房紀錄，大巨蛋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。