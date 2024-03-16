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中職／大巨蛋龍象大戰吸19898人進場 超大幅度破熱身賽紀錄
中華職棒官辦熱身賽首度前進台北大巨蛋，票房開出紅盤，今天龍象大戰吸引19898人進場，超大幅度刷新熱身賽票房紀錄，大巨蛋熱潮還在起點階段。
官辦熱身賽票房紀錄原為7068人，出現在2015年3月14日桃園球場兄弟與Lamigo桃猿隊之戰，今年因台灣史上最大場域、交通最方便的大巨蛋加入戰局，從一開始就被認為鐵釘破紀錄，最終票房數字也確實超大幅翻新。
今天在由中信兄弟、味全龍隊交手，聯盟開放座位上限不超過2萬人，今天票房最終成績為19898人，明天球迷還有機會再一次以佛心價感受大巨蛋魅力，由兄弟再戰富邦悍將隊。
官辦熱身賽票房紀錄
1、2024年3月16日 台北大巨蛋 中信兄弟vs.味全龍 19898人
2、2015年3月14日 桃園棒球場 中信兄弟vs.Lamigo桃猿 7068人
3、2016年3月12日 新莊棒球場 中信兄弟vs.Lamigo桃猿 5468人
4、2021年2月28日 澄清湖棒球場 中信兄弟vs.統一獅 4611人
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