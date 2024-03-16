中職／大巨蛋龍象大戰吸19898人進場 超大幅度破熱身賽紀錄

中華職棒官辦熱身賽首度前進台北大巨蛋，票房開出紅盤，今天龍象大戰吸引19898人進場，超大幅度刷新熱身賽票房紀錄，大巨蛋熱潮還在起點階段。

官辦熱身賽票房紀錄原為7068人，出現在2015年3月14日桃園球場兄弟與Lamigo桃猿隊之戰，今年因台灣史上最大場域、交通最方便的大巨蛋加入戰局，從一開始就被認為鐵釘破紀錄，最終票房數字也確實超大幅翻新。

今天在由中信兄弟、味全龍隊交手，聯盟開放座位上限不超過2萬人，今天票房最終成績為19898人，明天球迷還有機會再一次以佛心價感受大巨蛋魅力，由兄弟再戰富邦悍將隊。

中職史上在大巨蛋的第一場官辦熱身賽，票房最終成績為19898人。 記者葉信菉／攝影

官辦熱身賽票房紀錄