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中職／全壘打版圖拚收集第15座球場 林智勝覺得好遠

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
記者蘇志畬／攝影
記者蘇志畬／攝影

中職全壘打王林智勝今天首度在台北大巨蛋亮相，活到42歲，第一次在台灣見到室內棒球場，今年也要尋求將開轟地圖「解鎖」第15座，今天練打還沒出現出牆，讓他笑答：「我覺得很遠！」

生涯303轟的林智勝，在一軍例行賽征戰過16座球場，砲轟其中14座，由於效力過三支球隊、主場轉移，由他握有單一球場全壘打紀錄的僅有澄清湖棒球場的62轟。

中職一軍賽事過去共使用18座球場，在最多球場留下開轟紀錄的選手為張泰山，共在16座球場開轟，只差龍潭和嘉義縣棒球場，接著是林智勝、彭政閔、陳連宏的14座。罕見案例為黃貴裕，生涯「僅」60轟，卻遍及12座，因為龍潭史上唯一的一轟就是由他所敲出。

林智勝國中時期打過台北市立棒球場，那時雖已有蓋大巨蛋的呼聲，但他坦言沒有概念巨蛋是怎樣的球場，等到長大去了東京巨蛋才知道在室內球場打球的感覺，「知道熱身賽要來還滿開心，終於要踏上台灣自己的巨蛋。」他認為台灣有這樣的球場是球員的福利、球迷的福利。

被問到大巨蛋敲全壘打的難度，林智勝笑答：「打不過去我都覺得很遠，剛剛練打都沒打過去，所以我覺得很遠。」

除了一軍賽季外，林智勝在二軍敲14轟，在屏東中信園區、嘉義縣棒球場也留下開轟紀錄。

林智勝生涯303轟球場分布

桃園 63

澄清湖 62（球場紀錄）

新莊 41

洲際 37

台南 35

台中 18

新竹 18

天母 16

斗六 4

羅東 3

嘉義市 2

屏東 2

立德 1

花蓮 1

林智勝 棒球

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