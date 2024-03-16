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中職／徐若熙投大巨蛋第一球？葉君璋：沒變過

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
葉君璋表示開幕戰就是交給「龍之子」徐若熙(左)沒變過。 聯合報系資料照
葉君璋表示開幕戰就是交給「龍之子」徐若熙(左)沒變過。 聯合報系資料照

味全龍隊將在3月30日迎戰樂天桃猿隊，寫下中職史上在台北大巨蛋的第一場例行賽，歷史性的第一球由誰投出？總教練葉君璋給出明確的答案，「沒變過啊！」

由「龍之子」徐若熙負責開幕戰先發為眾望所歸，葉君璋的答案也證實就是打這樣的算盤，「一直都沒變過，只要他健康。」

徐若熙至今未在熱身賽亮相，葉君璋坦言並非100%健康的狀態，不是手部、而是腰部，但他強調並非大問題，棒球圈這樣的不適並不少見，甚至在以前根本也不會去檢查，但現在大家會比較謹慎，「身體真的沒有百分之百，所以（開幕戰）變數不是沒有。」

徐若熙預計先以其他方式實戰出賽，在熱身賽最後一輪再登板。葉君璋透露，原本是預計讓他投明天的比賽，但最終決定改成以「可控的方式」讓他有比賽的感覺。

徐若熙 樂天桃猿 葉君璋

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