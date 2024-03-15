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中職／隊友連2E吳世豪照樣拆彈 王正棠4安率悍將埋獅

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吳世豪8局下因隊友連續兩次失誤被迫面對無人出局、三壘有人局面，力保不失後握拳振奮。圖／富邦悍將隊提供
吳世豪8局下因隊友連續兩次失誤被迫面對無人出局、三壘有人局面，力保不失後握拳振奮。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊攻破統一獅隊洋投羅昂，讓他2.2局失5分退場，終場以6：5擊敗獅隊，悍將以王正棠敲出4安打手感最燙，獅隊陳傑憲則是1支三分砲、1支三壘打，目前在官辦熱身賽4安都是長打，機關槍變身重砲。

羅昂先發2.2局被敲7安打、失5分（責失2分），悍將首局就有攻勢，葉子霆的保送之後，王正棠、范國宸連兩支安打先馳得點。

第二局高國麟、孔念恩開局安打施壓，申皓瑋打向中外野的飛球造成陳傑憲失誤追加分數，王念好安打多挹注2分打點，李宗賢的平飛安打原有機會再添分數，但林靖凱的飛撲美技進一步策動雙殺，幫助羅昂止血。悍將第三局再以雙安開局，高國麟的高飛犧牲打攻下悍將第5分，也在此時獅隊決定換下羅昂。

悍將一度取得5：0領先，獅隊靠陳傑憲三局下從羅戈手中炸裂三分砲掀起反撲，加上他在首局的三壘打，「四爺」今年在官辦熱身賽展現驚人長程火力，目前4安打都是長打，包括2支全壘打、1支三壘打、1支二壘打超驚人。

悍將洋投羅戈先發3.1局失4分退場，雙方啟動牛棚後，悍將5局上攻下保險分，獅隊隨即在下半局又靠陳重廷一壘打、林佳緯二壘打串聯，雙方回到1分差距。

獅隊8局下首位打者林佳緯的打席，悍將三壘手王念好面對內野高飛球發生接球失誤，王勝偉傳一壘也暴傳，連續兩次失誤讓林佳緯一口氣進占三壘，吳世豪在危機場面飆出2K及一顆內野高飛球，未讓獅隊再進壘，悍將終場就以1分差勝出。

兩隊都有雙位數安打，獅隊10支安打，陳傑憲、蘇智傑、陳重廷都有雙安，悍將15支安打，除了王正棠4安打外，范國宸、高國麟、孔念恩也都有雙安。

富邦悍將隊王正棠單場4安打。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王正棠單場4安打。圖／富邦悍將隊提供

林佳緯 陳傑憲

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