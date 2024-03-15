中職／兄弟主場賽事登陸DAZN 季後賽如有需要也看得到

運動串流平台DAZN今天宣布，將在今年球季為台灣球迷帶來中信兄弟隊全主場賽事，從3月31日開始可透過智慧電視、平板、手機和電腦收看兄弟主場賽事直播。

DAZN重視台灣棒球市場，今年棒球季主打「棒球最多，隨選隨播」，今天宣布將帶來中職人氣球隊兄弟的全主場賽事直播，賽事內容包含例行賽全主場賽事，以及季後挑戰賽和台灣大賽（如有需要）。

黃衫軍2022年完成二連霸，去年霸業中斷，為了備戰新球季超重磅補進陳俊秀，教練團也有新氣象，更找來兩位全新的韓籍啦啦隊助陣，季前亮點滿滿，立誓新球季即將強勢「進取」。

DAZN今年除了兄弟主場賽事外，也提供世界各地頂級運動賽事，如日本職棒太平洋聯盟、橫濱DeNA海灣之星全主場賽事、西班牙足球甲級聯賽、西班牙女子足球賽、沙烏地女子足球超級聯賽、頂級拳擊賽事、職業格鬥聯盟、世界射箭賽，以及在地觀眾喜愛的賽事，如企業排球聯賽、中華企業射箭聯賽、TSR全國摩托車錦標賽，以及四個24小時線性頻道：NFL Network、Red Bull TV、Unbeaten、DAZN Combat。