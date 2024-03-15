聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／味全龍321前進總統府 史上第4隊冠軍之姿獲接見
味全龍隊去年登頂總冠軍，延續中職冠軍隊前進總統府的慣例，今年確定將在3月21日前進總統府，也將是蔡英文總統任內最後一次接見中職冠軍隊。
中職冠軍獲得總統接見源自2018年，當時由正值強盛之年的Lamigo桃猿隊連兩年前進總統府，2020年因疫情中斷，接下來統一獅、中信兄弟隊相繼成為第2、3隊，兄弟連兩年進總統府因去年未能打進季後賽而中斷，由龍隊接棒獲得總統接見。
龍隊隊史5度奪冠，但前4次都在「前世」，當時還無冠軍隊前進總統府的傳統，今年龍隊將寫下隊史第一次，也是中職史上第4隊前進總統府。
龍隊預計以去年總冠軍賽班底，包括洋將鋼龍、伍鐸也有望隨隊一起前進總統府，啦啦隊小龍女也將有少數成員一起前往。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言