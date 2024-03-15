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中職／味全龍321前進總統府 史上第4隊冠軍之姿獲接見

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊去年奪冠，今年將以中職冠軍隊之姿前進總統府。本報資料照片
味全龍隊去年奪冠，今年將以中職冠軍隊之姿前進總統府。本報資料照片

味全龍隊去年登頂總冠軍，延續中職冠軍隊前進總統府的慣例，今年確定將在3月21日前進總統府，也將是蔡英文總統任內最後一次接見中職冠軍隊。

中職冠軍獲得總統接見源自2018年，當時由正值強盛之年的Lamigo桃猿隊連兩年前進總統府，2020年因疫情中斷，接下來統一獅中信兄弟隊相繼成為第2、3隊，兄弟連兩年進總統府因去年未能打進季後賽而中斷，由龍隊接棒獲得總統接見。

龍隊隊史5度奪冠，但前4次都在「前世」，當時還無冠軍隊前進總統府的傳統，今年龍隊將寫下隊史第一次，也是中職史上第4隊前進總統府。

龍隊預計以去年總冠軍賽班底，包括洋將鋼龍、伍鐸也有望隨隊一起前進總統府，啦啦隊小龍女也將有少數成員一起前往。

中信兄弟 中職 統一獅

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