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日職／巨人軍「拳王」歐德適應不良？春訓打擊率僅0.056

聯合新聞網／ 綜合報導
「拳王」歐德。 截圖自X
「拳王」歐德。 截圖自X

「拳王」歐德（Rougned Odor）今年轉戰日職，加盟讀賣巨人隊，不過他在熱身賽打擊率只有0.056，讓巨人監督阿部慎之助相當擔心。

歐德生涯陸續效力遊騎兵、洋基、金鶯和教士隊，總共待了10年，累積178轟，打擊率0.230，今年以2億日圓轉戰巨人隊。

歐德昨天擔任三壘手，3打數無安打，吞下1次三振，他目前熱身賽打6場，18打數1安打，苦吞6次三振，打擊率0.056。據《日刊體育》報導，阿部慎之助擔心歐多低迷的表現，他表示，「適應時差不是問題吧？」

先前在台北大巨蛋登板的王牌投手戶鄉翔征狀態也不理想，返日後投2場，主投8.2局失6分，投出8次三振，但也送出6次保送，他受訪時說，「距開幕戰只剩一場比賽機會，我希望能迅速修正狀態。」

大巨蛋 體育

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