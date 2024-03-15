中職／周思齊背號引退期許先夠格 兄弟爭取加碼大巨蛋場次

周思齊即將在今年球季後告別選手生涯，16號球衣是否將隨著他引退？周思齊說：「我覺得要夠格」，他期望補上2次盜壘，進入稀有的「千安百轟百盗」俱樂部，偉大身上的16號球衣。中信兄弟球團爭取賽程異動，朝最後一周主場賽程調往大巨蛋爭取中。

周思齊的職棒生涯從2005年開始在一軍起步，在誠泰隊邁開腳步，經特別選秀成為黃衫軍，生涯共在一軍累積出賽1738場，以3成07打擊率敲出1801安、144轟、98盗。

談及引退遺憾的事，周思齊第一個提到的就是盜壘，「以個人來說，目前最大的遺憾是這個，剩下兩次盜壘，我絕對會想完成。」至於團隊目標，他指出去年無緣完成的三連霸，「三連霸是台灣棒壇可以刻畫在歷史年表上的強隊，去年比較可惜，希望今年可以朝三連霸的第一個冠軍去努力。」

對於16號球衣是否引退，周思齊希望自己先要「夠格」。他說：「背號引退當然希望可以，但我必須要夠格，兩次盜壘我希望可以達成，千安百轟百盗才八個，我希望可以達到這個門檻，我才夠格。」

周思齊引退賽預計在大巨蛋登場，儘管兄弟目前賽程在8月初後已無大巨蛋賽事，但領隊劉志威透露，已和大巨蛋聯繫爭取最後一周主場賽程異動，「他們檔期有調整，現在就去爭取看看，說有機會。」至於16號球衣退休，劉志威表示，「對於背號引退這件事公司有個機制，當然希望他可以累積更多紀錄，這件事通常也不是當下決定，要經過評委討論。」