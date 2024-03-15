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中職／樂天女孩宣傳照竟沒李多慧 林襄經紀人接機發文引猜測

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中職／樂天女孩宣傳照竟沒李多慧 林襄經紀人接機發文引猜測

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自IG
李多慧。 截圖自IG

樂天桃猿隊昨天公布「樂天女孩」周邊海報，韓籍啦啦隊女神李多慧竟不在其中，許多粉絲猜測她即將離隊。當天晚上李多慧正好現身桃園機場，湧入近百名粉絲接機，味全龍啦啦隊「小龍女」經紀人莉奈也在IG發限時動態，放上機場照片寫道，「大家好可愛，3月30見。」

前樂天女孩林襄日前正式成為小龍女一員，莉奈同時成為啦啦隊經紀人。據《中天新聞網》報導，莉奈和李多慧在韓國街頭見面，因此出現李多慧可能轉隊的討論。當時她表示，「後續有好消息會在跟大家分享。」

如今莉奈又在IG發限時動態，曬機場照片並寫道，「我來韓國，妳接我，妳來台灣，我接妳。」她接著又發文寫下，「大家好可愛，3月30見。」味全龍將在3月30日於台北大巨蛋打開幕戰，對手正好是樂天桃猿，部分網友猜測這是在暗示李多慧將以小龍女的身分上場應援。

莉奈發文。 截圖自莉奈IG限時動態
莉奈發文。 截圖自莉奈IG限時動態

莉奈發文。 截圖自莉奈IG限時動態
莉奈發文。 截圖自莉奈IG限時動態

樂天女孩最新宣傳照沒有李多慧。Rakuten Girls臉書
樂天女孩最新宣傳照沒有李多慧。Rakuten Girls臉書

李多慧

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