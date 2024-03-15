中職／「我是一個愛棒球的人…」 周思齊告別百萬象迷淚崩

周思齊「最後一齊（The Last Together）」，將在今年球季結束後告別選手生涯，今天在記者會上述說心境，他坦言：「我是一個很愛棒球的人，要卸下球衣會很難接受。」儘管想像過無數版本，但時間到來的這一天，還是沒能忍住眼淚。

周思齊的職棒生涯從2005年開始在一軍起步，在誠泰隊邁開腳步，經特別選秀成為黃衫軍，生涯共在一軍累積出賽1738場，以3成07打擊率敲出1801安、144轟、98盗。42歲的他，決定在今年打完第20個賽季後揮揮衣袖，卸下選手身分。

引退記者會在影片中開場，如同生涯寫照般的應援曲歌詞「無論這世界如何變化，始終堅定自己的信仰，奔馳在球場裡的每一秒，全力以赴的火焰完全燃燒」，襯著一路走來寫下的成就，這趟告別之旅就要啟動。

周思齊一上台還沒開口已經忍不住眼淚，他說：「上一次有這麼多媒體、我穿那麼帥、還流眼淚，應該是在08年頒獎典禮。」說到這裡一度中斷兩分鐘哽咽無法言語。他說從那一年的頒獎典禮到現在，自己是幸福的，許多球迷一路鼓勵、支持，希望他繼續走下去，「從今年開始，有很多回憶會一直湧現，到了球場、這個環境會想起以前比賽的過程，這段時間也陸續和老朋友、老長官說謝謝。」

儘管事前許多學弟要他撐住眼淚，周思齊不好意思說：「不好意思，還是沒撐住。」婉拒學弟陪伴出席的好意，他笑說：「我還是想當今天的主角。」

對於引退想像過無數劇本，包括是不是就靜靜退下，但他認為，「被這麼多球迷愛戴，我要好好和球迷說再見，我們的球迷對我真的很好，可以在象隊當球員是很光榮的事情，今年是我的最後一年，我要很認真跟每個球迷說謝謝，我很榮幸可以穿上兄弟球衣，加入中信大家庭，可以被百萬象迷疼愛也是我的幸福。」他向球迷喊話：「你們的老朋友要退休了，可以來看我一下，我們最後聚一聚，好嗎？」

兄弟本季在台北大巨蛋的最後主場為8月2到4日面對富邦悍將隊，也是想在大巨蛋舉辦引退賽的最後機會，接下來主場賽程僅剩洲際及台東棒球場。對於周思齊的引退賽，代表球團出席的中信育樂董事長陳國恩證實，將在大巨蛋登場，詳細規畫將在日後公布。