中職／雄鷹揭露哈瑪星來台打球緣分 YT全台語直播經典再現

《台北市立棒球場》是知名主播梁功斌與球評曾文誠共同主持的知名Podcast節目，因為這檔節目、一件「台北市立棒球場」紀念帽T，意外串起台灣、台鋼雄鷹與哈瑪星（Nick Margevicius）的奇妙緣分，成為跨國棒球世界中的一段佳話。

本周梁功斌與曾文誠特地造訪台鋼雄鷹春訓現場（高雄國慶棒球場），親自將這件《台北市立棒球場》紀念帽T送給哈瑪星，將緣分延續到台灣，當初穿著紀念帽T巧遇哈瑪星岳父的棒球作家方祖涵則因人在美國，未能與會。

台鋼雄鷹球團表示，今年由DAZN協助製播全主場賽事，提供有線電視、MOD及DAZN APP等平台收看精采比賽之外，球團也將於新球季開啟官方YouTube付費會員，除了提供給球迷朋友更多元的節目內容。

梁功斌與曾文誠特地造訪台鋼雄鷹春訓現場，將《台北市立棒球場》紀念帽T送給哈瑪星（圖）。圖／台鋼雄鷹隊提供

雄鷹預計將線上直播60場例行賽主場賽事，並邀請《台北市立棒球場》的主持人梁功斌擔任主播，以他拿手的台語播報，為南部地方球迷帶來最道地、符合在地特色的台語轉播服務，提供給球迷朋友們更多樣化的節目內容。

曾任中華職棒大聯盟祕書長的梁功斌，職棒早期的現場播報以及轉播賽事功力，膾炙人口，之前即曾在ELEVEN的電視轉播中全程以台語轉播賽事，讓球迷感到耳目一新。

4月5日台鋼雄鷹歷史性的主場第一戰，將邀請名球評曾文誠擔任特別來賓，直接在台鋼雄鷹賽事轉播重現《台北市立棒球場》的節目場景，透過這個經典組合呈現道地的台語播報解說，為球迷帶來更多元、更獨特的球賽轉播。